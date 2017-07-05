Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Около 20 кораблей и судов начали военные учения на Балтике

06.07.2017 ТАСС 143 0
0
Понравилась новость?
 +1
vmf
Флаг ВМФ РФ

В ходе маневров пройдет проверка готовности сил к ведению противолодочной борьбы и противовоздушной обороны

КАЛИНИНГРАД, 5 июля. /ТАСС/. Около 20 кораблей и судов Балтийского флота проводят учения, сообщил ТАСС в среду официальный представитель флота Роман Мартов.

"В ходе морской части учений, которая пройдет в полигонах боевой подготовки флота в Балтийском море с участием около 20 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, планируется отработать действия группировки разнородных сил Балтийского флота в соответствии с боевым предназначением", - сказал Мартов.

Во время маневров будет выполнен комплекс учебно-боевых задач, пройдет проверка готовности сил к ведению противолодочной борьбы и противовоздушной обороны. Тральщики и малые противолодочные корабли отработают задачи по охране и обороне водного района. В учениях будет интенсивно использоваться противолодочная авиация флота.

"Следующим этапом боевой подготовки станет высадка морского десанта на необорудованное побережье на территорию флотского полигона Хмелевка. Подразделения морской пехоты береговых войск флота при огневой поддержке корабельной ударной группы, а также штурмовой и истребительной авиации флота высадятся с моря на необорудованное побережье с целью овладения плацдармом для развития наступления", - добавил Мартов.
05.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.07 10:50
  • 6
Анатолий Сердюков возглавил совет директоров "Роствертола"
  • 06.07 10:03
  • 5
Служу квадратному сугробу
  • 06.07 09:31
  • 77
Перспективный эсминец "Лидер" начнут строить в 2025 году
  • 06.07 08:51
  • 3
Инженеры ручной работы
  • 06.07 08:40
  • 1
Бесполетные регионы
  • 06.07 08:33
  • 19
Новейший танк "Армата" защищен от любых существующих сейчас снарядов
  • 06.07 07:25
  • 40
Глава Ростеха предложил президенту ключевые шаги по развитию промышленности
  • 06.07 06:43
  • 11
F-16 еще на 40 лет? Но это глупость - индийский ветеран
  • 05.07 22:38
  • 5152
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 05.07 22:35
  • 12
Эрдоган анонсировал постройку Турцией авианосца
  • 05.07 22:06
  • 40
DM сравнила российского солдата будущего со штурмовиком из "Звездных войн"
  • 05.07 21:34
  • 6
Россия приняла меры защиты во время пуска ракеты КНДР, заявил Клинцевич
  • 05.07 20:23
  • 4
"Уралвагонзавод" раскрыл потенциального заказчика новых танков Т-90МС
  • 05.07 18:52
  • 4
Белорусский парад в советском стиле. Броня крепка, и ванны наши быстры
  • 05.07 18:31
  • 6
Россия создаст завод по сборке Т-90С в Египте
другие обсуждаемые темы