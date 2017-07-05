Около 20 кораблей и судов начали военные учения на Балтике
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Флаг ВМФ РФ
В ходе маневров пройдет проверка готовности сил к ведению противолодочной борьбы и противовоздушной обороны
КАЛИНИНГРАД, 5 июля. /ТАСС/. Около 20 кораблей и судов Балтийского флота проводят учения, сообщил ТАСС в среду официальный представитель флота Роман Мартов.
"В ходе морской части учений, которая пройдет в полигонах боевой подготовки флота в Балтийском море с участием около 20 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, планируется отработать действия группировки разнородных сил Балтийского флота в соответствии с боевым предназначением", - сказал Мартов.
Во время маневров будет выполнен комплекс учебно-боевых задач, пройдет проверка готовности сил к ведению противолодочной борьбы и противовоздушной обороны. Тральщики и малые противолодочные корабли отработают задачи по охране и обороне водного района. В учениях будет интенсивно использоваться противолодочная авиация флота.
"Следующим этапом боевой подготовки станет высадка морского десанта на необорудованное побережье на территорию флотского полигона Хмелевка. Подразделения морской пехоты береговых войск флота при огневой поддержке корабельной ударной группы, а также штурмовой и истребительной авиации флота высадятся с моря на необорудованное побережье с целью овладения плацдармом для развития наступления", - добавил Мартов.
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05.07.2017
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