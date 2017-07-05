Ту-95МС уничтожили в Сирии три склада боеприпасов ИГ и командный пункт террористов



Стратегический бомбардировщик Ту-95

Источник: РИА Новости Стратегический бомбардировщик Ту-95Источник: РИА Новости

Удары наносились новейшими крылатыми ракетами Х-101

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС уничтожили в Сирии склады вооружений и боеприпасов ИГ (запрещенная в РФ группировка), а также командный пункт террористов, сообщает Минобороны России.

"В результате удара уничтожены три крупных склада вооружений и боеприпасов, а также командный пункт террористов в районе города Акербат, что подтверждено данными объективного контроля", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что "5 июля стратегические ракетоносцы Ту-95МС, взлетевшие с аэродрома Энгельс на территории Российской Федерации, совершили перелет с дозаправкой в воздухе и нанесли удар новейшими крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов ИГИЛ (устаревшее название "Исламского государства" - прим. ТАСС) на границе провинций Хама и Хомс".