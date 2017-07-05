Ту-95МС уничтожили в Сирии три склада боеприпасов ИГ и командный пункт террористов
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Стратегический бомбардировщик Ту-95
Источник: РИА Новости
Удары наносились новейшими крылатыми ракетами Х-101
МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС уничтожили в Сирии склады вооружений и боеприпасов ИГ (запрещенная в РФ группировка), а также командный пункт террористов, сообщает Минобороны России.
"В результате удара уничтожены три крупных склада вооружений и боеприпасов, а также командный пункт террористов в районе города Акербат, что подтверждено данными объективного контроля", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что "5 июля стратегические ракетоносцы Ту-95МС, взлетевшие с аэродрома Энгельс на территории Российской Федерации, совершили перелет с дозаправкой в воздухе и нанесли удар новейшими крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов ИГИЛ (устаревшее название "Исламского государства" - прим. ТАСС) на границе провинций Хама и Хомс".
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05.07.2017
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