Успешный испытательный запуск первой северокорейской МБР "Хвасон-14"
|
|
Северокорейская МБР "Хвасон-14"
Источник: ЦТАК
Согласно официальному заявлению из КНДР межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-14" пролетела 933 километра, достигла высоты в 2802 километра и точно поразила цель через 39 минут после старта. Ранее о том, что запущенная северокорейская ракета пролетела около 40 минут на расстояние более 930 км и достигла высоты значительно превышающей 2500 км сообщали в японском минобороне.
Ракета была запущена по максимально крутой траектории на минимально возможную дальность, по первым предварительным оценкам при пуске по нормальной траектории ракета может достичь от 6700 до 9000 км, а это значит, что в радиусе поражения оказывается как минимум вся Аляска и Гаваи, а если верны оценки в 9000 км., то там почти все западное побережье США в радиусе поражения.
Сообщение Академии национальной обороны КНДР
Пхеньян, 4 июля. /ЦТАК/- Академия национальной обороны КНДР 4-го июля огласила сообщение о ниже следующем.
По стратегическому решению Председателя Трудовой партии Кореи, Председателя Государственного Совета Корейской Народно-Демократической Республики (Госсовета КНДР), Верховного Главнокомандующего КНА, высшего руководителя нашей партии, государства и армии товарища Ким Чен Ына, ученые и технические сотрудники Академии национальной обороны успешно провели испытательный запуск по-новому исследованной и разработанной межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14".
9 часов утра 4-го июля 106 года чучхе (2017) был проведен запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14" в северно-западном районе нашей страны. Запущенная ракета пролетала за 39 минут по намеченной полетной орбите и точно ударила указанную акваторию цели в открытом море Корейского восточного моря.
Испытательный запуск проведен под максимально высоким углом и не оказал никакие отрицательные влияния на безопасность окружающих стран.
Межконтинентальная баллистическая ракета поднялась до 2,802км(максимальной вершины) и пролетела 933 км.
Высший руководитель нашей партии, государства и армии товарищ Ким Чен Ын лично наблюдал на месте за процессом испытательного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14" и объявил ее блестящий успех во весь мир.
Успех с одного маху испытательного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14" - окончательный ключ для совершенствования ядерных сил государства является крутой демонстрацией мощности непобедимой государственной силы и неиссякаемой мощи самостоятельной оборонной промышленности чучхейской Кореи, которая чрезвычайно высокой скоростью укреплялась и развивалась под знаменем новой параллельной линии великой ТПК. И также является знаменательным великим и особенным событием в истории нашей Республики, жаждавшей мощных оборонных сил из века в век.
КНДР как величественная ядерная держава, обладающая вместе с ядерным оружием могущественнейшей межконтинентальной баллистической ракетой, способной нанести удар в любую точку мира, будет пресекать в корне угрозу и шантаж ядерной войны со стороны США и надежно защищать мир и стабильность Корейского полуострова и региона.
В КНДР решили не рисковать самоходной установкой и с ее помощью устанавливают пусковой стол и отводят ее от места запуска. Насколько известно КНДР в 2011 приобрела восемь этих китайских специальных шасси WS51200 у Hubei Sanjiang Space Wanshan Special Vehicle Co., Ltd. Сейчас Китай их вряд-ли поставит, поэтому корейцы машины явно берегут.
Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Успешный испытательный запуск первой северокорейской МБР \"Хвасон-14\"
|
05.07.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
03.07.2017 Насколько опасна российская армия?
26.06.2017 Проклятие 5,45 и похороны "Гренделя"
22.06.2017 Российский истребитель пролетел в полутора метрах от самолета США (Fox News, США)
21.06.2017 Русские перевернули норвежские вооруженные силы с ног на голову (VG, Норвегия)
16.06.2017 Удобная угроза: зачем США новая антироссийская стратегия нацбезопасности
14.06.2017 Полигон испытаний на прочность
13.06.2017 За океаном задумались о Третьей мировой
07.06.2017 В 80-х обещали безъядерный мир, но путинская Россия решила иначе: "разрушила все перспективы Горбачева и Рейгана" (Yle, Финляндия)