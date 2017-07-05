Успешный испытательный запуск первой северокорейской МБР "Хвасон-14"



Северокорейская МБР "Хвасон-14"

Источник: ЦТАК Северокорейская МБР "Хвасон-14"Источник: ЦТАК

Согласно официальному заявлению из КНДР межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-14" пролетела 933 километра, достигла высоты в 2802 километра и точно поразила цель через 39 минут после старта. Ранее о том, что запущенная северокорейская ракета пролетела около 40 минут на расстояние более 930 км и достигла высоты значительно превышающей 2500 км сообщали в японском минобороне.

Ракета была запущена по максимально крутой траектории на минимально возможную дальность, по первым предварительным оценкам при пуске по нормальной траектории ракета может достичь от 6700 до 9000 км, а это значит, что в радиусе поражения оказывается как минимум вся Аляска и Гаваи, а если верны оценки в 9000 км., то там почти все западное побережье США в радиусе поражения.

Сообщение Академии национальной обороны КНДР

Пхеньян, 4 июля. /ЦТАК/- Академия национальной обороны КНДР 4-го июля огласила сообщение о ниже следующем.

По стратегическому решению Председателя Трудовой партии Кореи, Председателя Государственного Совета Корейской Народно-Демократической Республики (Госсовета КНДР), Верховного Главнокомандующего КНА, высшего руководителя нашей партии, государства и армии товарища Ким Чен Ына, ученые и технические сотрудники Академии национальной обороны успешно провели испытательный запуск по-новому исследованной и разработанной межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14".

9 часов утра 4-го июля 106 года чучхе (2017) был проведен запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14" в северно-западном районе нашей страны. Запущенная ракета пролетала за 39 минут по намеченной полетной орбите и точно ударила указанную акваторию цели в открытом море Корейского восточного моря.

Испытательный запуск проведен под максимально высоким углом и не оказал никакие отрицательные влияния на безопасность окружающих стран.

Межконтинентальная баллистическая ракета поднялась до 2,802км(максимальной вершины) и пролетела 933 км.

Высший руководитель нашей партии, государства и армии товарищ Ким Чен Ын лично наблюдал на месте за процессом испытательного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14" и объявил ее блестящий успех во весь мир.

Успех с одного маху испытательного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14" - окончательный ключ для совершенствования ядерных сил государства является крутой демонстрацией мощности непобедимой государственной силы и неиссякаемой мощи самостоятельной оборонной промышленности чучхейской Кореи, которая чрезвычайно высокой скоростью укреплялась и развивалась под знаменем новой параллельной линии великой ТПК. И также является знаменательным великим и особенным событием в истории нашей Республики, жаждавшей мощных оборонных сил из века в век.

КНДР как величественная ядерная держава, обладающая вместе с ядерным оружием могущественнейшей межконтинентальной баллистической ракетой, способной нанести удар в любую точку мира, будет пресекать в корне угрозу и шантаж ядерной войны со стороны США и надежно защищать мир и стабильность Корейского полуострова и региона.

В КНДР решили не рисковать самоходной установкой и с ее помощью устанавливают пусковой стол и отводят ее от места запуска. Насколько известно КНДР в 2011 приобрела восемь этих китайских специальных шасси WS51200 у Hubei Sanjiang Space Wanshan Special Vehicle Co., Ltd. Сейчас Китай их вряд-ли поставит, поэтому корейцы машины явно берегут.

Фоторепортаж запуска

Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Успешный испытательный запуск первой северокорейской МБР \"Хвасон-14\"