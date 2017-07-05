Перевооружение 56-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады



Оснащенный боевыми машинами десанта БМД-2 батальон 56-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Воздушно-Десантных Войск России на марше в ходе внезапной проверки боевой готовности войск Центрального военного округа, сентябрь 2015 года

Источник: МО РФ Оснащенный боевыми машинами десанта БМД-2 батальон 56-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Воздушно-Десантных Войск России на марше в ходе внезапной проверки боевой готовности войск Центрального военного округа, сентябрь 2015 годаИсточник: МО РФ

Весьма небезынтересный материал об изменениях в составе 56-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Воздушно-Десантных Войск России, дислоцирующейся в Камышине (Волгоградская область). Характерен новый состав бригады: разведывательный батальон (преимущественно на БТР-82), десантной-штурмовой батальон на БМД-2, десантно-штурмовой батальон на БМП-2, десантно-штурмовой батальон на автомобилях УАЗ-3163.

Командир бригады об изменениях:

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... в 13-м году, опять же верховным главнокомандующим, министром бороны РФ, было принято решение о возвращении в частности 83-й Уссурийской гвардейской десантно-штурмовой бригады, 11-й в Улан-Удэ расположенной, тоже десантно-штурмовой бригады. И 56-й гвардейской десантно-штурмовой бригады, в состав ВДВ. Были установленным порядком проведены все организационно-штатные мероприятия, комиссии ВДВ, разъехались данные соединения, комиссионной бригады были приняты в состав ВДВ, ну и с этого момента я буду говорить прежде всего за свою, 56-ю гвардейскую десантно-штурмовую бригаду. У нас начался новый этап развития, мы стали получать новые образцы техники, вооружения, как я уже сказал, вот в 14-м году первое, что мы получили, это батальон на "БМД-2". Полностью была заменена линейка автомобилей "ГАЗ 66", и "Урал 4320", которые морально устарели на новые "Камазы", семейства "Мустанг". Благодаря тому, что концерн "Камаза" имеет широкие возможности и большую линейку продукции, он смог в полной мере удовлетворить требование Гособоронзаказа Минобороны, и поставить в нашу часть как специальные автомобили родов войск и служб на базе "Камаз 5350", так и бортовые автомобили, включая машины с усиленной бронезащитой. Опыт участия в локальных вооруженных конфликтах, показывал необходимость создания в воинских частях и соединениях ВДВ новых подразделений, и перевооружения уже имеющихся. Минобороны, и командованием ВДВ было принято решение о внесении серьезных изменений в штат нашей части, в 2016 году. В 56-й бригаде был вновь сформирован разведывательный батальон, на вооружение которого своевременно поступили новейшие образцы вооружения и военной техники. Современный "БТР 82 АМ", снегоходы "А1", мотовездеходы "АМ1", Это уникальные машины, которые прежде всего предназначены для разведчиков, позволяющие выполнять разведывательные задачи с высокой мобильностью, в труднодоступной местности. Кроме того, в 16-м году 2-й десантно-штурмовой батальон так же пересел с "УАЗ 3151", на боевые машины пехоты "БМП-2", модернизированные. Что значительно увеличило боевой потенциал бригады. В настоящий момент по плану перевооружения мы ожидаем поставку новых автомобилей "УАЗ 3163", это в третий десантно-штурмовой батальон, вместо "УАЗ 3151". Все вы знаете такой автомобиль, "Патриот", он у нас еще вдобавок ко всему будет пикап, что обеспечит соответственно маневренность батальона как при погрузке в транспорт авиации, так и при выполнении рейдовых задач, ну и соответственно маневров. Все это непосредственно связано с теми задачами, которые выполняет наша бригада. Переоснащение затронуло и уже существующие подразделения управления, в частности в роту управления мы получаем новые комплексы "Андромеда-Д". Данные средства позволяют специалистам обеспечить высокую маневренность пунктов управления, и в кратчайшие сроки обеспечить все виды связи для управления подчиненными подразделениями, а так же ведения радиотехнической разведки, и автоматического определения координат радиоизлучения. Кроме того, нам поступают новые средства связи, это такие радиостанции, как "Азарт", которые предназначены для обмена информацией в реальном масштабе времени, в различных условиях. В том числе в северных, горных, пустынных районах, лесистой местности, между наземными и воздушными, и морскими объектами. В качестве основных достоинств этой радиостанции отмечается портативность, многофункциональность, возможность работы в режиме ретрансляции, спутниковая навигация, обмен навигационной информации, в географической и прямоугольной системе координат. Возможность отображения карты местности, непосредственно в радиостанции. Определение местоположения абонентов и корреспондентов на ней, файловый обмен, а так же передача текстовых сообщений в реальном масштабе времени.

... у нас есть для подразделения разведки на вооружении, комплекс разведки управления связи "Стрелец". Который в составе современной экипировки военнослужащего является уникальным изделием военной техники, и основной системы управления комплекса боевой экипировки военнослужащих "Ратник".

... Как готовим этих военнослужащих? Ни для кого не секрет, что это все новое, к нам приезжают представители заводов, которые непосредственно разрабатывают данную аппаратуру. И вместе с нами, я сам лично учусь, и мои солдаты учатся, вместе с нами проводят занятия. Обучаем инструкторов, а потом уже соответственно умный учит безграмотного, и так далее. Если мало консультации представителей завода, то у нас есть гарантийный срок, когда представитель завода всегда прибывает к нам, оказывает дополнительную помощь, консультирует, и если необходимо нам, мы убываем на завод для обучения.

... И хотел вам похвалиться по средствам РЭБ, то что в частности средства РЭБ в настоящий момент очень серьезные поступают на вооружение. И ни для кого не секрет, что у наших партнеров с той стороны они тоже имеются. Но в настоящий момент могу похвалиться, что мы гораздо их сильнее. С поступлением новых образцов техники РЭБ, существенно расширился спектр решаемых задач бригады. Появилась возможность создания помех оптико-электронными средствами разведки, и прицеливания. Расширился диапазон разведываемых и подавляемых частот, в том числе и частот с адаптативной и программной перестройкой частоты. В прошлом году, осуществлена переподготовка в полном составе роты РЭБ бригады, на базе межвидового центра подготовки боевого применения войск РЭБ в Тамбове. У меня рота уехала в полном составе, отучилась на новые образцы, и вот мы в настоящий момент получили новейшие образцы.

Ну, основа… Соответственно, это у меня есть такой многофункциональный комплекс РЭБ Инфауна. Это новейший комплекс, который обеспечивает групповую защиту от поражения радиоуправляемыми минно-взрывными устройствами. Это очень серьезная машина, которую мы уже использовали на учениях, и будем (неразборчиво).

... Или вот другая машина, которую мы совсем недавно получили, "Свет КУ" называется. Это мобильное средство радиотехнического контроля и защиты информации от утечки по техническим каналам беспроводной связи. Этот комплекс позволяет эффективно решать основные задачи технического контроля войск военных объектов, образцов вооружения военной техники. Позволяет полностью блокировать всю связь, на удалении, будем так говорить 60 километров от этого комплекса, и так же ее контролировать при необходимости.

... Рота радиоэлектронной борьбы постоянно занимается боевой подготовкой, мы пытаемся воздействовать своими же средствами на свои же средства, это успешно получается, и практикуем это постоянно.

... бригада у меня в настоящий момент укомплектована практически на 70% военнослужащими по контракту.

... И я скажу, если взять 96-й, 97-й год - призывников, которые приходили служить, и которые сейчас идут служить, это два разных контингента, абсолютно. Во-первых наши призывники, которые поступают сейчас, они… Я не побоюсь этого слова, они более образованнее. У меня с призыва, порядка 40% имеют среднее профессиональное образование, что раньше, собственно говоря, ну не всегда было. И я скажу, у людей глаза горят от слова ВДВ, они хотят стать сильными, крепкими, научиться тому, что имеет старший призыв.

... ударное подразделение, я вкратце дам некоторое определение, это наиболее боеспособное подразделение. К нему есть ряд соответствующих критериев. Во-первых, в ударном подразделении боевая подготовка должна проводиться на высоком методическом уровне, и соответственно результаты должны быть не ниже оценки хорошо. Кроме того, личный состав ударных подразделений, он должен быть дисциплинирован, в ударном подразделении ни в коем разе не допускаются преступления, какие-либо рода происшествия, утраты, недостачи. Кроме того, ударное подразделение должно быть укомплектовано на 100% техникой, вооружением, запасами материальных средств. В соответствии с приказом командующего ВДВ, у меня первый парашютно-десантный батальон был представлен к этому высокому наименованию "ударный", и комиссии генерального штаба буквально полтора месяца назад он был проверен, где начальнику генерального штаба было предложено рассмотреть наш батальон, как ударный. Поэтому я надеюсь, что в ближайшем будущем выйдет какой-то документ, и мы поздравим командира батальона с почетным наименованием "ударный", с присвоением.

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К сожалению, в последние годы в передаче "Военный совет" приглашенные военные 99% времени рассказывали про душевые, премии за физо, желание призывников служить, набор на контракт и всю ту кипу соревнований, которую повесили на все рода и виды войск. Беседы были похожи друг на друга как близнецы, не отличаясь информативностью. Спасибо гвардии полковнику Валитову, что смог не только в "обязательную программу".

Оригинал взят у коллеги twower в Перевооружение 56-й одшбр