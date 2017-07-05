Совершил первый полет второй Бе-200ЧС таганрогской сборки



Второй серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС (серийный номер 03-04, регистрационный номер RF-31120) производства ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" по контракту 2011 года с МЧС России, в первом полете. Таганрог, 02.07.2017

Источник: Алёша / russianplanes.net ( ссылка ) Второй серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС (серийный номер 03-04, регистрационный номер RF-31120) производства ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" по контракту 2011 года с МЧС России, в первом полете. Таганрог, 02.07.2017Источник: Алёша / russianplanes.net ( ссылка )

Как сообщают, 2 июля 2017 года в Таганроге состоялся первый полет второго самолета-амфибии Бе-200ЧС (серийный номер 03-04, регистрационный номер RF-31120) производства ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" (ТАНТК, входит в состав АО "Объединенная авиастроительная корпорация" - ОАК). Самолет построен для Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России и совершил первый полет в полной окраске МЧС.

Напомним, что МЧС России 25 мая 2011 года заключило с ОАК государственный контракт на постройку шести самолетов Бе-200ЧС производства ТАНТК им. Г.М. Бериева, при этом первое воздушное судно планировалось передать заказчику уже во втором квартале 2013 года, а затем ежеквартально сдавать еще по одной машине, завершив поставки в третьем квартале 2014 года.На реализацию данного контракта распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2011 года было определено выделение 8,724 млрд рублей в 2011-2015 годах.

Данные самолеты должны были стать первыми серийными Бе-200, построенными на ТАНТК им. Г.М. Бериева, поскольку до того их серийный выпуск осуществлялся на Иркутском авиационном заводе ПАО "Корпорация "Иркут". Изготовление Бе-200ЧС по данному контракту превратилось на ТАНТК в долгострой, и все и без того неоднократно корректировавшиеся графики поставок были сорваны. С 2014 года МЧС пыталось взыскать с ТАНТК неустойки за срыв поставок самолетов. В ноябре 2014 года было подписано распоряжение Президента Российской Федерации, вносящее изменения в распоряжение 2011 года об определении ТАНТК единственным исполнителем данного госконтракта. Согласно новому распоряжению были продлены сроки исполнения госконтракта на три года - до 2018 года.

По итогам совещания по реализации государственного контракта на поставку МЧС шести самолетов Бе-200ЧС, проведенного 23 февраля 2015 года, было подписано дополнительное соглашение № 3 к контрату о продлении срока действия контракта до 30 ноября 2018 года, с отлагательным условием в части вступления его в силу при наличии продленной на такой же срок банковской гарантии.

В конце 2016 года Министерством промышленности и торговли Российской Федерации была предоставлена ТАНТК им Г.М. Бериева бюджетная субсидия в размере 3,5 млрд. рублей с целью снижения долговой нагрузки и обеспечения финансовой устойчивости.

Головной таганрогский серийный Бе-200ЧС (серийный номер 03-03, регистрационный номер RF-32766, собственное имя "Александр Разгонин") был выкачен на ТАНТК только 30 мая 2016 года, поднят в воздух 16 сентября 2016 года, и сдан МЧС лишь 12 января 2017 года. Теперь второй самолет с серийным номером 03-04 совершил первый полет спустя почти 10 месяцев после первого борта.

Всего ранее было построено девять самолетов Бе-200 - два летных опытных образца на ТАНТК (Бе-200 в 1998 году и Бе-200ЧС в 2002 году) и семь серийных Бе-200ЧС на Иркутском авиационном заводе (сданы с 2003 по 2011 годы), из которых шесть поставлены МЧС России и один - МЧС Азербайджана. Таким образом, взлетевший 2 июля 2017 года самолет 03-04 стал 11-м летным экземпляром Бе-200.

Напомним, что ТАНТК им. Г.М. Бериева располагает также подписанным 23 мая 2013 года с Министерством обороны России государственным контрактом на поставку Морской авиации ВМФ России двух самолетов Бе-200ЧС и четырех модифицированных самолетов Бе-200ПС (без функции пожаротушения) общей стоимостью 8,4 млрд рублей. Поставка должна была быть произведена по условиям контракта в 2014-2016 годах, однако строительство данных самолетов стало еще более долгостройным. По имеющейся информации, в 2016 году Министерство обороны России приостановило реализацию данного контракта.

26 июня 2017 года ТАНТК им. Г.М. Бериева подписал контракт на поставку двух самолетов Бе-200 (с опционом еще на два) таганрогского производства с китайской компанией Leader Energy Aircraft Manufacturing Co Ltd., с поставкой первого самолета в 2018 году.