"Антонов" предложил США построить новый средний транспортный самолет Ан-77



Самолет Ан-70

Источник: Сергей Бобылев/ТАСС Самолет Ан-70Источник: Сергей Бобылев/ТАСС

Украинский производитель транспортных самолетов ГП "Антонов" предложил Соединенным Штатам совместно развивать проект среднего военно-транспортного самолета Ан-77, сообщается на официальном сайте компании. Предложения о сотрудничестве были переданы американской стороне в ходе визита на предприятие делегации комитета транспорта и инфраструктуры палаты представителей Конгресса США.

"Антонов" рассчитывает на широкое участие в проекте американских авиастроительных предприятий и поставщиков оборудования.

Еще один вариант развития концепции Ан-70 - самолет Ан-188 с ТРД Источник: ГП "Антонов"

"Реализация такого проекта потребует взаимодействия с органами государственного авиационного регулирования и контроля — Государственной авиационной службы Украины и FAA США. При этом важным шагом должно стать заключение межправительственного соглашения BASA (Bilateral Aviation Safety Agreement)", — говорится в сообщении.

В Киеве рассчитывают, что Ан-77 может занять промежуточную нишу между основным военно-транспортным самолетом США Lockheed C-130 Hercules (коммерческая нагрузка до 21 тонны) и стратегическим Boeing C-17 Globemaster III (нагрузка до 76 тонн). В основе проекта Ан-77 лежит самолет Ан-70, проходивший испытания в 1990-2000-х годах, но так и не пошедший в серию ввиду разногласий между Москвой и Киевом.

В июне 2017 года концерн "Укроборонпром" на международном авиакосмическом салоне в Ле-Бурже представил новый самолет Ан-132D, созданный без использования российских комплектующих. За последние два года это второй новый самолет "Антонова", совершивший первый полет. В мае 2015-го прошли летные испытания транспортного самолета Ан-178.

"Антонов" — в прошлом ведущий разработчик транспортных самолетов Советского Союза, после распада страны оставшийся на территории Украины. С 2015 года предприятие входит в госконцерн "Укроборонпром".