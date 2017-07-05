"Антонов" предложил США построить новый средний транспортный самолет Ан-77
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Самолет Ан-70
Источник: Сергей Бобылев/ТАСС
Украинский производитель транспортных самолетов ГП "Антонов" предложил Соединенным Штатам совместно развивать проект среднего военно-транспортного самолета Ан-77, сообщается на официальном сайте компании. Предложения о сотрудничестве были переданы американской стороне в ходе визита на предприятие делегации комитета транспорта и инфраструктуры палаты представителей Конгресса США.
"Антонов" рассчитывает на широкое участие в проекте американских авиастроительных предприятий и поставщиков оборудования.
|Еще один вариант развития концепции Ан-70 - самолет Ан-188 с ТРД
|Источник: ГП "Антонов"
"Реализация такого проекта потребует взаимодействия с органами государственного авиационного регулирования и контроля — Государственной авиационной службы Украины и FAA США. При этом важным шагом должно стать заключение межправительственного соглашения BASA (Bilateral Aviation Safety Agreement)", — говорится в сообщении.
В Киеве рассчитывают, что Ан-77 может занять промежуточную нишу между основным военно-транспортным самолетом США Lockheed C-130 Hercules (коммерческая нагрузка до 21 тонны) и стратегическим Boeing C-17 Globemaster III (нагрузка до 76 тонн). В основе проекта Ан-77 лежит самолет Ан-70, проходивший испытания в 1990-2000-х годах, но так и не пошедший в серию ввиду разногласий между Москвой и Киевом.
В июне 2017 года концерн "Укроборонпром" на международном авиакосмическом салоне в Ле-Бурже представил новый самолет Ан-132D, созданный без использования российских комплектующих. За последние два года это второй новый самолет "Антонова", совершивший первый полет. В мае 2015-го прошли летные испытания транспортного самолета Ан-178.
"Антонов" — в прошлом ведущий разработчик транспортных самолетов Советского Союза, после распада страны оставшийся на территории Украины. С 2015 года предприятие входит в госконцерн "Укроборонпром".
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05.07.2017
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