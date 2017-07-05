Рособоронэкспорт представит новейшие выставочные технологии на МАКС-2017



Авиасалон МАКС-2015

Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com Авиасалон МАКС-2015Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com

ЦАМТО, 5 июля. АО "Рособоронэкспорт" представит продукцию российских предприятий на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 с помощью новейших выставочных технологий.

"Предлагаемые Рособоронэкспортом вооружение и военная техника на МАКС-2017 впервые будут представлены на голографических панелях и в виде интерактивной мультиэкранной презентации с элементами левитации. Представители российской оборонной промышленности всегда с уважением относятся к нашим высокотехнологичным методам продвижения их продукции, а иностранные заказчики, в свою очередь, высоко ценят максимальную доступность и удобство получения информации о ней. Такая современная клиентоориентированная маркетинговая политика позволяет компании удерживать традиционных и привлекать новых партнеров из различных регионов мира", – сообщил заместитель генерального директора Рособоронэкспорта Сергей Гореславский.

Инновационные голографические мультимедийные каталоги позволят посетителям стенда Рособоронэкспорта с максимальным удобством перелистывать на специальной панели виртуальные страницы с детальной информацией о перспективных образцах продукции военного назначения. Они управляются как в режиме тачпэда, так и при помощи жестов руками.

Разработанный специально для экспозиции спецэкспортера на МАКС-2017 стол с эффектом левитации при помощи магнитного поля удерживает модели вооружения и военной техники в воздухе. На салоне, таким образом, будут представлены модели самолетов Су-35, МиГ-29М и Як-130, а также вертолетов Ка-52, Ми-35 и Ми-171Ш. При этом на больших экранах появится подробная информация о выбранной продукции. Представляемая Рособоронэкспортом выставочная технология является новинкой для мировых оружейных выставок, сообщает пресс-служба российского спецэкспортера.