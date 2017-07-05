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Рособоронэкспорт на МАКС покажет экспозицию в виде "летающей" голограммы

06.07.2017 РИА Новости 121 0
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Стенд компании Рособоронэкспорт. Архивное фото
Стенд компании Рособоронэкспорт. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Алексей Куденко

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Рособоронэкспорт в ходе международного авиакосмического салона МАКС-2017 впервые представит передовые российские авиационные разработки в виде "летающих" голографических панелей, сообщили журналистам в среду в пресс-службе компании.

МАКС-2017 пройдет в подмосковном Жуковском 18-23 июля.

"Предлагаемые Рособоронэкспортом вооружение и военная техника на МАКС-2017 впервые будут представлены на голографических панелях и в виде интерактивной мультиэкранной презентации с элементами левитации. Инновационные голографические мультимедийные каталоги позволят посетителям стенда с максимальным удобством перелистывать виртуальные страницы с детальной информацией о перспективных образцах продукции военного назначения", - приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора Рособоронэкспорта Сергея Гореславского.

В сообщении отмечается, что разработанный специально для экспозиции российского спецэкспортера вооружений на МАКС-2017 "летающий стол" удерживает модели вооружения и военной техники в воздухе при помощи магнитного поля.

Таким образом на выставке продемонстрируют модели самолетов Су-35, Миг-29М и Як-130, а также вертолетов Ка-52, Ми-35 и Ми-171Ш. При этом на больших экранах появится подробная информация о выбранной продукции.
05.07.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Ми-17
Ми-35
Ми-8АМТ
МиГ-29М
Су-35
Як-130
Компании
РОЭ

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