"Калашников" создал боевой модуль с применением нейросетевых технологий



Источник: © Пресс-служба концерна "Калашников" Источник: © Пресс-служба концерна "Калашников"

Полностью автоматизированный боевой модуль планируется к показу во время форума "Армия-2017

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Концерн "Калашников" (входит в Ростех) разработал полностью автоматизированный боевой модуль, в котором применены нейросетевые технологии, позволяющие ему распознавать цели и принимать решения. Об этом рассказала ТАСС директор по коммуникациям концерна София Иванова.

"В ближайшее время концерн представит линейку продуктов на базе нейросетей. Полностью автоматизированный боевой модуль с применением технологии планируется к показу во время форума "Армия-2017", - сказала Иванова.

Нейросетью называется быстро обучаемая система, которая способна действовать не только в соответствии с заданным изначально алгоритмом, но и на основании используемого ранее опыта.