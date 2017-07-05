"Калашников" создал боевой модуль с применением нейросетевых технологий
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Источник: © Пресс-служба концерна "Калашников"
Полностью автоматизированный боевой модуль планируется к показу во время форума "Армия-2017
МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Концерн "Калашников" (входит в Ростех) разработал полностью автоматизированный боевой модуль, в котором применены нейросетевые технологии, позволяющие ему распознавать цели и принимать решения. Об этом рассказала ТАСС директор по коммуникациям концерна София Иванова.
"В ближайшее время концерн представит линейку продуктов на базе нейросетей. Полностью автоматизированный боевой модуль с применением технологии планируется к показу во время форума "Армия-2017", - сказала Иванова.
Нейросетью называется быстро обучаемая система, которая способна действовать не только в соответствии с заданным изначально алгоритмом, но и на основании используемого ранее опыта.
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05.07.2017
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