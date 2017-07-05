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"Рособоронэкспорт" на МАКС-2017 покажет заказчикам модели техники с помощью левитации

06.07.2017 ТАСС 164 0
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МАКС-2013
МАКС-2013
Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com

Голографические мультимедийные каталоги будут управляться как в режиме тачпада, так и при помощи жестов руками

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Компания "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) на международном авиасалоне МАКС-2017 покажет заказчикам модели военной техники с помощью мультиэкранной презентации с элементами левитации. Об этом сообщили в среду в пресс-службе компании- спецэкспортера.

"Предлагаемые "Рособоронэкспортом" вооружение и военная техника на МАКС-2017 впервые будут представлены на голографических панелях и в виде интерактивной мультиэкранной презентации с элементами левитации. Такая современная клиентоориентированная маркетинговая политика позволяет компании удерживать традиционных и привлекать новых партнеров из различных регионов мира", - сказал заместитель генерального директора компании Сергей Гореславский, слова которого привели в пресс-службе.

Голографические мультимедийные каталоги будут управляться как в режиме тачпада, так и при помощи жестов руками. "Разработанный специально для экспозиции спецэкспортера на МАКС-2017 стол с эффектом левитации при помощи магнитного поля удерживает модели вооружения и военной техники в воздухе", - пояснили в компании.

Таким образом на салоне будут представлены модели самолетов Су-35, Миг-29М и Як-130, а также вертолетов Ка-52, Ми-35 и Ми-171Ш. При этом на больших экранах появится подробная информация о выбранной продукции.
05.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Продукция
Ка-52
Ми-17
Ми-35
Ми-8АМТ
МиГ-29М
Су-35
Як-130
Компании
Ростех
РОЭ

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