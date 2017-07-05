"Рособоронэкспорт" на МАКС-2017 покажет заказчикам модели техники с помощью левитации
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МАКС-2013
Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com
Голографические мультимедийные каталоги будут управляться как в режиме тачпада, так и при помощи жестов руками
МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Компания "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) на международном авиасалоне МАКС-2017 покажет заказчикам модели военной техники с помощью мультиэкранной презентации с элементами левитации. Об этом сообщили в среду в пресс-службе компании- спецэкспортера.
"Предлагаемые "Рособоронэкспортом" вооружение и военная техника на МАКС-2017 впервые будут представлены на голографических панелях и в виде интерактивной мультиэкранной презентации с элементами левитации. Такая современная клиентоориентированная маркетинговая политика позволяет компании удерживать традиционных и привлекать новых партнеров из различных регионов мира", - сказал заместитель генерального директора компании Сергей Гореславский, слова которого привели в пресс-службе.
Голографические мультимедийные каталоги будут управляться как в режиме тачпада, так и при помощи жестов руками. "Разработанный специально для экспозиции спецэкспортера на МАКС-2017 стол с эффектом левитации при помощи магнитного поля удерживает модели вооружения и военной техники в воздухе", - пояснили в компании.
Таким образом на салоне будут представлены модели самолетов Су-35, Миг-29М и Як-130, а также вертолетов Ка-52, Ми-35 и Ми-171Ш. При этом на больших экранах появится подробная информация о выбранной продукции.
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05.07.2017
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