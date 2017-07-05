РФ предлагает Африке инструменты поддержки в рамках оружейных контрактов
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Александр Михеев
Источник: Сергей Мамонтов / РИА Новости
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Россия предлагает странам Африки инструменты поддержки при заключении оружейных контрактов, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
"Мы, например, для стран Африки предлагаем инструменты поддержки - это встречная торговля, это кредитные схемы и так далее. Это относится и к нашим традиционным партнерам - Бангладеш, Шри-Ланка. Мы работаем в этом направлении, эти схемы комфортны для наших партнеров", - сказал Михеев.
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05.07.2017
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