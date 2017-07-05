Глава "Рособоронэкспорта" рассказал об основных каналах экспорта оружия РФ
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Александр Михеев. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Константин Чалабов
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. На страны Северной Африки, Ближнего Востока, Китай и Индию приходится 50% военно-технического сотрудничества России, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
"У нас есть традиционные рынки: 50% объема поставок приходится на Северную Африку, Ближний Восток, Индию и Китай", - сказал Михеев.
На других же рынках конкурентная среда более высокая: "Там мы напрямую сталкиваемся с существующими эксплуатантами европейско-американской техники".
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05.07.2017
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