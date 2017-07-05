Глава "Рособоронэкспорта" рассказал об основных каналах экспорта оружия РФ



Александр Михеев. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Константин Чалабов Александр Михеев. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Константин Чалабов

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. На страны Северной Африки, Ближнего Востока, Китай и Индию приходится 50% военно-технического сотрудничества России, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"У нас есть традиционные рынки: 50% объема поставок приходится на Северную Африку, Ближний Восток, Индию и Китай", - сказал Михеев.

На других же рынках конкурентная среда более высокая: "Там мы напрямую сталкиваемся с существующими эксплуатантами европейско-американской техники".