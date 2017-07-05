Россия пока не ведет переговоры о поставке Афганистану новой партии Ми-17В5
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Вертолет Ми-17В-5
Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Россия пока не ведет переговоры на поставку в Афганистан еще одной партии вертолетов Ми-17В5, речь идет только о послепродажном обслуживании ранее поставленной техники, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
Ранее Россия поставила в Афганистан 63 вертолета Ми-17В5, за которые заплатил Пентагон.
"Речь о продаже дополнительной партии пока не идет. Речь идет только о поддержании в исправности парка вертолетов российского производства, обеспечения поставок запчастей", - сказал Михеев.
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05.07.2017
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