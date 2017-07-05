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ВМС НОАК приняли на вооружение 24-й фрегат УРО класса "Тип-054A"

06.07.2017 ЦАМТО 246 0
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ВМС НОАК
ВМС НОАК: два эсминца Тип 052D, два фрегата Тип 054А, два десантных корабля-дока Тип 071
Источник: militaryparitet.com

ЦАМТО, 5 июля. Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) приняли на вооружение 24-й фрегат УРО класса "Тип-054A" ("Цзянкай-2"). Корабль, получивший наименование (536) "Сюйчан" (Xuchang), вошел в состав Восточного флота.

Фрегаты класса "Тип-054A" строятся по усовершенствованному проекту фрегата "Тип-054" и оснащены большим количеством современных систем национального производства. Головной корабль серии 054А вошел в боевой состав ВМС НОАК в январе 2008 года.

(536) "Сюйчан" был построен на предприятии "Хуангпу шипъярд" (Huangpu Shipyard) в Гуаньчжоу, спущен на воду 30 мая 2016 года. Это 12-й фрегат серии, построенный в Гуаньчжоу, и первый, который принят на вооружение в 2017 году. По сравнению с первыми фрегатами он оснащен усовершенствованными системами связи и РЭБ.

В настоящее время на различных стадиях постройки находятся, по крайней мере, три фрегата серии "Тип-054A", на смену которым должны прийти фрегаты улучшенной версии "Тип-054B". В частности, как сообщал ЦАМТО, спуск на воду фрегата УРО класса "Тип-054A" состоялся в апреле на предприятии "Хуангпу шипъярд" (Huangpu Shipyard) в Гуаньчжоу. Несколькими днями ранее еще один фрегат УРО класса "Тип-054A" был спущен на воду на предприятии "Худонг-Жонгхуа" (Hudong-Zhonghua) в Шанхае. Из этого можно сделать вывод о продолжении программы строительства кораблей этого типа. Первоначально предполагалось, что, начиная с 2008 года, на вооружение ВМС НОАК будут приняты 24 корабля серии, однако на текущий момент данный показатель превышен и не исключено, что до начала постройки "Тип-054B" в состав флота войдут около 30 фрегатов "Тип-054A".

Длина фрегата класса "Тип-054A" составляет 134 м, максимальная ширина – 16 м, водоизмещение – 3500 т. Корабль оснащен энергетической установкой типа CODAD с четырьмя дизельными двигателями компании SEMT Pielstick, максимальная скорость – 27 узлов, дальность плавания – 3800 морских миль на скорости 18 узлов. Корабль оснащен ангаром, где может быть размещен вертолет Z-9.

Вооружение фрегата включает 76-мм артиллерийскую установку H/PJ-26, две 30-мм АУ H/PJ12 (семиствольные для фрегатов с 1 по 16 корабль и 11-ствольные, начиная с 17-го корабля (577) "Хуанган"). Корабль также оснащен 32-контейнерной вертикальной пусковой установкой, которая позволяет применять зенитные управляемые ракеты HHQ-16, и двумя счетверенными пусковыми установками с противокорабельными ракетами YJ-83 (экспортное обозначение C-803).

Для борьбы с подводными лодками фрегат оснащен установленной на корпусе ГАС, двумя реактивными бомбометными установками RBU-1200, двумя трехтрубными 324-мм торпедными аппаратами с легкими торпедами Yu-7.

"Сюйчан" стал седьмым кораблем, принятым на вооружение ВМС НОАК в 2017 году. В январе в состав китайского флота вошли корабль радио- и радиотехнической разведки (SIGINT) (856) "Каянгсинг" (Kaiyangxing) класса "Тип-815A", противолодочный корвет (513) "Ежу" (Ezhou) проекта "Тип-056", эскадренный миноносец (117) "Синин" (Xining) класса "Тип-052D" ("Люйянь-3"), судно материального обеспечения (265) "Донг Биао" (Dong Biao) класса "Тип-744A". В феврале принято на вооружение учебное судно (83) "Ци Цзигуан" (Qi Jiguang) класса "Тип-927", а в марте – еще один противолодочный корвет проекта "Тип-056" – (514) "Люпаньшуй".

На вторую половину 2017 года запланировано принятие на вооружение корветов "Тип-056", двух эскадренных миноносцев класса "Тип-052" и первого 50000-тонного универсального транспорта снабжения "Тип-901".
05.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Китай
Продукция
052D
YJ-82
Проекты
Тип-056

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