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А.Михеев: Россия должна разработать линейку инновационного вооружения для завоевания новых оружейных рынков

06.07.2017 ЦАМТО 201 0
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Александр Михеев
Генеральный директор ОАО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев на 52-м Международном парижском авиасалоне Paris Air Show-2017 в Ле Бурже, 19 июня
Источник: Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 5 июля. Россия должна разработать линейку инновационного вооружения для завоевания новых оружейных рынков, заявил в интервью "РИА Новости" генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Если мы хотим закрепляться на новых рынках, то тогда мы должны представлять более инновационные системы. Там большая конкуренция и другая технологическая платформа по сравнению с существующими нашими возможностями. Но там и ценовая политика другая. Поэтому по критерию "цена-качество" мы до сих пор практически вне конкуренции", – цитирует "РИА Новости" А.Михеева.

В интервью "РИА Новости" А.Михеев также сообщил, что на страны Северной Африки, Ближнего Востока, Китай и Индию приходится 50% поставок по линии военно-технического сотрудничества России.

"У нас есть традиционные рынки: 50% объема поставок приходится на Северную Африку, Ближний Восток, Индию и Китай", – сказал А.Михеев.

На других же рынках конкурентная среда более высокая: "Там мы напрямую сталкиваемся с существующими эксплуатантами европейско-американской техники".

В отношении ситуации на рынке Африки А.Михеев отметил, что Россия предлагает странам африканского региона инструменты поддержки при заключении оружейных контрактов.

"Мы, например, для стран Африки предлагаем инструменты поддержки – это встречная торговля, это кредитные схемы и так далее. Это относится и к нашим традиционным партнерам – Бангладеш, Шри-Ланка. Мы работаем в этом направлении, эти схемы комфортны для наших партнеров", – сказал Михеев.
05.07.2017
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Страны
Бангладеш
Индия
Китай
Россия
США
Шри-Ланка
Компании
РОЭ

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