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Россия заключит два контракта с Египтом: по Ка-52К и корабельным системам для "Мистралей"

06.07.2017 ЦАМТО 208 0
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Вертолет Ка-52К
Первый опытный вертолет Ка-52К в первом полете на заводском аэродроме ОАО «Арсеньевская авиационная компания „Прогресс“ имени Н. И. Сазыкина». Арсеньев (Приморский край), 07.03.2015
Источник: Алексей Суконкин / biznesars.ru

ЦАМТО, 5 июля. Россия заключит два контракта с Египтом: по вертолетам Ка-52К и корабельным системам для "Мистралей". Об этом в интервью "РИА Новости" сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Мы должны понимать, что корабли (купленные у Франции вертолетоносцы "Мистраль") нужно еще дополнительно дооснастить системами для эксплуатации российских вертолетов. Это будет отдельный контракт. Мы хотели бы подписать в этом году, однако многое зависит от источника финансирования", – цитирует "РИА Новости" А.Михеева.

Он подчеркнул, что "Мистрали" уже в составе ВМС Египта, а сам Каир заинтересован подписать контракт как можно быстрее, чтобы получить вертолеты, и корабли могли уже полноценно функционировать, отмечает агентство.
05.07.2017
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Страны
Египет
Россия
Франция
Продукция
Ка-52
Мистраль (Mistral)
Компании
РОЭ

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