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АСУ "Барнаул-Т" подтвердила свои высокие характеристики в ходе тренировки подразделений ПВО Западного военного округа

06.07.2017 ЦАМТО 260 0
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Комплекс средств разведки и управления ПВО 9С932-2 «Барнаул-Т». Источник: russianarms.mybb.ru

ЦАМТО, 5 июля. Автоматизированная система управления (АСУ) "Барнаул-Т" подтвердила свои характеристики и эксплуатационные показатели в ходе командно-штабной тренировки подразделений противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО).

В ходе занятий отрабатывались нормативы по развертыванию комплекса и приведению его в готовность к применению по предназначению, а также задачи по разведке воздушных целей и управлению огнем. Занятия проходили под руководством командиров подразделений, которые прошли соответствующую подготовку.

Комплекс построен в виде отдельных модулей. Программно-аппаратные средства модулей размещены на шасси транспортера МТ-ЛБу и автомобиля КамАЗ, имеются также и переносные модули управления огнем.

Комплекс "Барнаул-Т" по своей эффективности, надежности и количеству одновременно решаемых задач не уступает зарубежным аналогам – всепогодный, может работать на высоте до 3000 м над уровнем моря, а также использоваться как автономный тренажер для боевых расчетов.

Основными задачами, решаемыми базовым комплектом "Барнаул-Т" являются разведка воздушных целей, прием и отображение информации о воздушной обстановке, распределение целей и выдача целеуказаний средствам поражения.

Применение комплекса АСУ значительно сокращает время на принятие решений командирами различных уровней при выполнении боевых задач, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
05.07.2017
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Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ

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