Инновационные предложения российских предприятий представлены для Минобороны России на портале оборонных технологий



Министерство обороны РФ. Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

Источник: Андрей Стенин / РИА Новости Министерство обороны РФ. Фото: Андрей Стенин / РИА НовостиИсточник: Андрей Стенин / РИА Новости

ЦАМТО, 5 июня. Портал предназначен для создания единого информационного ресурса по инновационным предложениям и разработкам российских предприятий в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации с целью поддержки инновационной деятельности в Минобороны России.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ, система обеспечивает взаимодействие заинтересованных субъектов инновационной деятельности Минобороны России через специально создаваемый единый информационный ресурс, обеспечивающий поддержку принятия решений по внедрению инноваций, а также предполагает использование инструментов комплексного анализа и визуализации отчетных материалов.

В дальнейшем портал оборонных технологий будет представлять собой единое информационное пространство по инновационным технологиям Министерства обороны Российской Федерации, что позволит обеспечить органы военного управления актуальной информацией в режиме реального времени.

Координацию проекта осуществляет Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России (ГУНИД МО РФ).

Данная система является полностью российской разработкой и доступна по адресу "Оборонные-технологии.рф".

Как отметил заместитель начальника ГУНИД МО РФ генерал-майор Роман Кордюков, "портал оборонных технологий представляет собой площадку, которая вызывает высокий интерес у целевой аудитории: разработчиков, потребителей, широкого круга специалистов и экспертов в области вооружений. Новый ресурс позволяет не только заявить о своем инновационном продукте, но и получить подробную информацию об аналогичных разработках, оценив их актуальность".