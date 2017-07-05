Замминистра обороны РФ генерал армии Д.Булгаков проинспектировал 7-ю десантно-штурмовую дивизию под Новороссийском



Генерал армии Дмитрий Булгаков. Источник: oboznik.ru Генерал армии Дмитрий Булгаков. Источник: oboznik.ru

ЦАМТО, 5 июня. Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков проверил состояние материально-технического обеспечения, боевой и мобилизационной готовности 7-й десантно-штурмовой (горной) дивизии под Новороссийском.

"Мы завершили работу на территории Республики Крым и приступили к проверке соединений и воинских частей на территории Краснодарского Края в частности сегодня (4 июля) мы проверяем войска в новороссийском гарнизоне", – сказал Д.Булгаков.

По его словам, также была проверена исправность техники.

"Вся техника вышла и находится в исправном состоянии, личный состав показал хорошие знания и навыки. Обеспеченность дивизии современными образцами вооружения и техники, в том числе квадроциклами и снегоходами позволят выполнить задачи по предназначению", – сказал Д.Булгаков.

Д.Булгаков осмотрел военный городок, где размещена дивизия, жилищно-казарменный фонд, столовую и парк бронетехники.

На полигоне Раевский были проверены ход боевой подготовки, бытовые условия и состояние обеспечения подразделений ВДВ, расквартированных в полевых лагерях.

Также генерал армии Дмитрий Булгаков проверил новороссийскую военно-морскую базу, в частности, новые объекты Новороссийской ВМБ, введенные в эксплуатацию, и оценил ход строительства инфраструктуры.

Проверка системы материально-технического обеспечения в Южном военном округе проводится по решению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. Заместитель министра обороны в ходе рабочей поездки по войскам округа проверяет соединения и воинские части, дислоцированные на территории Республики Крым, Дагестана, Ростовской области и Кубани. В том числе, будет дана оценка боевой и мобилизационной готовности соединений и воинских частей в данных регионах. Рабочая поездка заместителя министра продлится до 7 июля, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.