Замминистра обороны РФ генерал армии Д.Булгаков проинспектировал 7-ю десантно-штурмовую дивизию под Новороссийском
|
|
Генерал армии Дмитрий Булгаков. Источник: oboznik.ru
ЦАМТО, 5 июня. Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков проверил состояние материально-технического обеспечения, боевой и мобилизационной готовности 7-й десантно-штурмовой (горной) дивизии под Новороссийском.
"Мы завершили работу на территории Республики Крым и приступили к проверке соединений и воинских частей на территории Краснодарского Края в частности сегодня (4 июля) мы проверяем войска в новороссийском гарнизоне", – сказал Д.Булгаков.
По его словам, также была проверена исправность техники.
"Вся техника вышла и находится в исправном состоянии, личный состав показал хорошие знания и навыки. Обеспеченность дивизии современными образцами вооружения и техники, в том числе квадроциклами и снегоходами позволят выполнить задачи по предназначению", – сказал Д.Булгаков.
Д.Булгаков осмотрел военный городок, где размещена дивизия, жилищно-казарменный фонд, столовую и парк бронетехники.
На полигоне Раевский были проверены ход боевой подготовки, бытовые условия и состояние обеспечения подразделений ВДВ, расквартированных в полевых лагерях.
Также генерал армии Дмитрий Булгаков проверил новороссийскую военно-морскую базу, в частности, новые объекты Новороссийской ВМБ, введенные в эксплуатацию, и оценил ход строительства инфраструктуры.
Проверка системы материально-технического обеспечения в Южном военном округе проводится по решению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. Заместитель министра обороны в ходе рабочей поездки по войскам округа проверяет соединения и воинские части, дислоцированные на территории Республики Крым, Дагестана, Ростовской области и Кубани. В том числе, будет дана оценка боевой и мобилизационной готовности соединений и воинских частей в данных регионах. Рабочая поездка заместителя министра продлится до 7 июля, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
|
05.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
06.07.2017 Замминистра обороны проверил боеготовность дивизии ВДВ под Новороссийском
05.07.2017 Замминистра обороны проверит обеспечение войск на юге России
14.04.2017 Замглавы Минобороны прибыл в войска ВВО с проверкой боевой готовности
14.04.2017 Замглавы Минобороны Булгаков проверяет материально-техническое обеспечение войск ВВО
01.02.2017 Оборонку приводят в форму
26.01.2017 Масштабы впечатляют: что и где строит армия России
24.11.2016 Спецстроем и с песней
09.09.2016 Шойгу, Конашенков, Антонов - самые популярные военные в СМИ - данные "СКАН"