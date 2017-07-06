Инженеры ручной работы



Игорь Ашурбейли. Группа компаний «Социум»

Источник: Олег Фаличев / vpk-news.ru Игорь Ашурбейли. Группа компаний «Социум»Источник: Олег Фаличев / vpk-news.ru

Кадровый голод лечится инициативой

Технические вузы не готовят нужных специалистов, ветераны уходят, унося бесценные знания и опыт, которые некому передать. Кадровая проблема на оборонных предприятиях стала "общим местом". Современное высшее образование действительно вызывает много вопросов, но это не значит, что надо ждать, пока все наладится и на производство, в науку двинутся стройные колонны дипломированной молодежи. Руководство зеленоградского АО "НИИ "Элпа", входящего в группу компаний "Социум", нашло способ комплектации коллектива новыми и что самое важное – квалифицированными кадрами. Как к этому шли и чего достигли, "Военно-промышленному курьеру" рассказал генеральный директор Сергей Нерсесов.

– Кадровый голод все еще ощущается, и процент персонала в перспективном возрасте на сегодня все-таки ниже, чем хотелось бы. Уровень требований, предъявляемых к молодым специалистам, весьма высок. Но проблема, как показывает опыт, решаемая.

Если посмотреть список наших ведущих исполнителей, то у них весьма солидный образовательный уровень – МГУ, МФТИ, МИФИ, МХТИ, МИЭТ… Эти специалисты – "штучный товар", собирали со всего Советского Союза. Их направление – пьезоэлектроника, пьезоакустика, то есть решение задач, поставленных перед предприятием Советом министров СССР более полувека назад. Но годы идут, и средний возраст наших ключевых специалистов уже перевалил за 60 лет. Обновление кадров стало насущнейшей необходимостью. Беда в том, что специалистов именно нашего профиля вузы сегодня почти не готовят. Есть кафедра в Тверском госуниверситете, но уровень выпускников довольно слабый. Потому мы создали кафедру при нашем институте, где будущие инженеры стажируются, набираются опыта, ликвидируют пробелы в образовании по нашей весьма сложной специальности. Взять "просто выпускника" и поручить ему какой-то ответственный участок работы – вариант заведомо проигрышный.

Проблема возникла не сегодня, уже более десяти лет назад мы поставили перед собой задачу создать привлекательный облик нашего института, чтобы подтянуть молодежь, в том числе из других регионов. Но здесь на первое место выходит проблема жилья. Привлекать специалиста из Твери, чтобы он ездил к нам в Зеленоград, – значит обречь его на ежедневную дорогу по четыре часа в каждый конец, такое мало кто выдержит. И мы решили воспользоваться советским опытом – создали Совет молодых специалистов. Это общественная организация, ядро которой составили молодые ребята, незадолго до этого пришедшие к нам из Московского института электронной техники. Они уже адаптировались к нашим условиям, были довольны своей работой и главное – мы видели их отдачу. На базе совета началась селекция молодых специалистов через предварительный отбор и собеседование. Было написано положение, которое подразумевало определенные этапы адаптации новых кадров в коллективе. Установили специальную надбавку для молодых специалистов, а тем, кого привлекали из Тверской области, из удаленных районов Подмосковья, начали доплачивать за аренду жилья в Зеленограде. И уже в неформальной обстановке ненавязчиво гнули линию "ассимиляции": мол, ребята, обратите внимание, какие симпатичные девушки живут в Зеленограде. Вроде бы смешно, но и это работало на закрепление молодых кадров. Предлагать участие в ипотеке было бессмысленно – мы просто не в состоянии обеспечить специалистам доход, позволяющий оплачивать подобные программы.

По итогам десяти лет такой деятельности у нас почти по всем направлениям сложился молодой кадровый костяк, на который можно смело опереться. По НИОКР, которые мы берем на исполнение, молодые сотрудники занимают должности на уровне ведущих специалистов, заместителя главного конструктора… Так что в отношении преемственности у меня камень с души упал, есть вполне достойные продолжатели дела ветеранов. Председателя Совета молодых специалистов Дмитрия Шахворостова мы назначили на должность главного конструктора. Это огромная ответственность, но все время, которое он занимает нынешнюю должность, мы полностью удовлетворены его работой.

Впечатлениями о работе в руководстве большого коллектива с "Военно-промышленным курьером" поделился председатель Совета молодых специалистов АО "НИИ "Элпа" Дмитрий Шахворостов

– Я пришел на предприятие в 2003 году еще студентом для прохождения преддипломной практики в МИЭТ. Нас обучали кремниевым технологиям, а тут оказался другой профиль, не тот, какому учили в институте. Но работа мне понравилась, а главное – приглянулся коллектив. Поэтому после защиты диплома остался здесь работать и совершенствоваться в создании пьезотехники. Поступил в аспирантуру своего института, в 2007-м защитил диссертацию. Вместе со степенью кандидата технических наук получил должность начальника отдела частотно-селективных устройств. Со временем список разработок нашего подразделения расширялся, мы открыли несколько весьма перспективных направлений исследований. Главное, что эти темы были востребованы: мы вели НИОКР по линии Минпромторга, других серьезных министерств.

Омоложение коллектива происходит буквально на глазах, и за полтора десятилетия работы я хорошо это вижу. Сейчас как минимум есть ощущение абсолютно гармоничной команды, где вместе работают и ветераны старой школы, и растущие профессионалы новой генерации. В состав Совета молодых специалистов входят 26 человек, это примерно 15 процентов от состава предприятия. Система закрепления молодых специалистов все время совершенствуется. К студентам, приходящим к нам на практику, прикрепляется наставник-консультант. Как правило, он тоже из молодых кадров, но пришедших к нам чуть раньше и уже успевших адаптироваться в коллективе. Собственно, это не только студенту помощь – сам наставник при такой организации дела растет, многое начинает понимать глубже. Процесс идет под контролем специалистов-ветеранов, преемственность передается по цепочке от старшего поколения к начинающему.

Справка "ВПК"

НИИ "Элпа" – ведущий разработчик и производитель уникальной продукции: пьезокерамических материалов, приборов на их основе, изделий акустоэлектроники. На МАКСе-2015 предприятие произвело фурор среди авиационных производителей, представив актюаторы на основе тонкопленочной пьезокерамики. Эти устройства для особо точных перемещений применяются в авионике, прецизионной и адаптивной оптике. В настоящее время изготовляемыми НИИ "Элпа" актюаторами комплектуются высокоточные оптико-электронные системы, устанавливаемые на МиГ-35 и Су-35.

Записал Алексей Песков

Опубликовано в выпуске № 25 (689) за 5 июля 2017 года