Минобороны и поисковики снарядят экспедицию к затонувшим у берегов Крыма кораблям
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Пушка с подлодки Щ-216 проекта "Щука", затонувшей в 1944 году у мыса Тарханкут
Источник: Группа компаний "Тетис"
Экспедиция пройдет с 19 по 29 июля
НОВОРОССИЙСК, 5 июля. /ТАСС/. Минобороны РФ совместно с поисковиками организует экспедицию к кораблям и подлодкам, затонувшим во время Великой Отечественной войны у крымского побережья Черного моря. Кроме того, будут проведены поиски останков погибших в Аджимушкайских каменоломнях защитников Керчи. Об этом в среду сообщил замглавы ведомства генерал армии Дмитрий Булгаков.
"Министерство обороны РФ проведет поисковую экспедицию в акватории Черного моря, в том числе с использованием подводного снаряжения у берегов Крыма. Первый этап экспедиции по поиску затонувших подводных лодок и кораблей в акватории Черного моря в годы Великой Отечественной войны пройдет с 19 по 29 июля", - сказал Булгаков журналистам.
31 июля начнется второй этап экспедиции, который продлится до 12 августа. Работы в ходе него будут проводиться Аджимушкайских каменоломнях. "Поисковики будут искать останки погибших защитников Керчи. В двух этапах экспедиции примут участие около 100 человек и будут задействованы суда вспомогательного флота", - сообщил замминистра.
В составе экспедиции будут работать представители поискового движения России, Российского военно-исторического общества, Русского географического общества, а также экспедиционного центра Минобороны и управления по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества Минобороны. "В сухопутной части экспедиции будет задействован личный состав 90-го отдельного специального поискового батальона Западного военного округа", - добавил замглавы военного ведомства.
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05.07.2017
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