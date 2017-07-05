В учениях ВДВ под Псковом примут участие 2 тыс. военнослужащих
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Высадка десанта во время учений ВДВ. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Максим Блинов
В переброске войск задействованы более 40 самолетов и вертолетов военно-транспортной авиации ВКС России, в том числе более 20 самолетов Ил-76
МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Около 2 тыс. военнослужащих и более 400 единиц военной и специальной техники примут участие в учениях Воздушно-десантных войск России в Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Переброска подразделений двух соединений ВДВ с боевой техникой в район Псковской области по воздуху завершит основную фазу перегруппировки войск, которая проводится в рамках учений. Способ и порядок десантирования основных сил десанта и боевой техники будет определен руководителем учения после взлета самолетов с аэродромов", - поясняется в сообщении.
В переброске войск задействованы более 40 самолетов и вертолетов военно-транспортной авиации ВКС России, в том числе более 20 самолетов Ил-76. Погрузка осуществляется на аэродромах Иваново-Северный и Ульяновск-Восточный, высадкой руководит начальник штаба, первый замкомандующего ВДВ генерал-лейтенант Николай Игнатов.
После переброски вертолетами ВВС и ПВО военного округа в район выполнения учебно-боевых задач, часть сил займется подготовкой действий в качестве тактического десанта. Во взаимодействии с подразделениями Псковского соединения, переброшенные десантники захватят полевые и стационарные аэродромы с объектами условного неприятеля. После преодоления водной преграды силы совершат суточный марш на боевой технике по полевым и рокадным дорогам и пересеченной местности в западной части Псковской области.
Учения продлятся до 7 июля.
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05.07.2017
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