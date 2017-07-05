Замминистра обороны проверил боеготовность дивизии ВДВ под Новороссийском



Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков

Источник: © Фото : пресс-служба министерства обороны РФ Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий БулгаковИсточник: © Фото : пресс-служба министерства обороны РФ

НОВОРОССИЙСК, 5 июл - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков по решению начальника генерального штаба ВС РФ проверил состояние материально-технического обеспечения, боевой и мобилизационной готовности 7-й десантно-штурмовой (горной) дивизии под Новороссийском.

"Сегодня мы завершили работу на территории республики Крым и приступили к проверке соединений и воинских частей на территории Краснодарского края, в частности, сегодня мы проверяем войска в новороссийском гарнизоне", - сказал Булгаков.

По его словам, также была проверена исправность техники. "Вся техника вышла и находится в исправном состоянии, личный состав показал хорошие знания и навыки. Обеспеченность дивизии современными образцами вооружения и техники, в том числе квадроциклами и снегоходами, позволят выполнить задачи по предназначению", - сказал Булгаков.

Также замминистра осмотрел военный городок, где размещена дивизия, жилищно-казарменный фонд, столовую и парк бронетехники.

На полигоне Роевский генерал проверил ход боевой подготовки, бытовые условия и состояние обеспечения подразделений ВДВ, расквартированных в полевых лагерях. Кроме того, заместитель министра обороны проверил Новороссийскую военно-морскую базу, в частности, новые объекты, введенные в эксплуатацию.

Проверка системы материально-технического обеспечения в Южном военном округе проводится по решению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. Заместитель министра обороны в ходе рабочей поездки по войскам округа проверяет соединения и воинские части, дислоцированные на территории республики Крым, Дагестана, Ростовской области и Краснодарского края. В том числе будет дана оценка боевой и мобилизационной готовности соединений и воинский частей в данных регионах. Рабочая поездка заместителя министра продлится до 7 июля.