Замминистра обороны проверил боеготовность дивизии ВДВ под Новороссийском
|
|
Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков
Источник: © Фото : пресс-служба министерства обороны РФ
НОВОРОССИЙСК, 5 июл - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков по решению начальника генерального штаба ВС РФ проверил состояние материально-технического обеспечения, боевой и мобилизационной готовности 7-й десантно-штурмовой (горной) дивизии под Новороссийском.
"Сегодня мы завершили работу на территории республики Крым и приступили к проверке соединений и воинских частей на территории Краснодарского края, в частности, сегодня мы проверяем войска в новороссийском гарнизоне", - сказал Булгаков.
По его словам, также была проверена исправность техники. "Вся техника вышла и находится в исправном состоянии, личный состав показал хорошие знания и навыки. Обеспеченность дивизии современными образцами вооружения и техники, в том числе квадроциклами и снегоходами, позволят выполнить задачи по предназначению", - сказал Булгаков.
Также замминистра осмотрел военный городок, где размещена дивизия, жилищно-казарменный фонд, столовую и парк бронетехники.
На полигоне Роевский генерал проверил ход боевой подготовки, бытовые условия и состояние обеспечения подразделений ВДВ, расквартированных в полевых лагерях. Кроме того, заместитель министра обороны проверил Новороссийскую военно-морскую базу, в частности, новые объекты, введенные в эксплуатацию.
Проверка системы материально-технического обеспечения в Южном военном округе проводится по решению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. Заместитель министра обороны в ходе рабочей поездки по войскам округа проверяет соединения и воинские части, дислоцированные на территории республики Крым, Дагестана, Ростовской области и Краснодарского края. В том числе будет дана оценка боевой и мобилизационной готовности соединений и воинский частей в данных регионах. Рабочая поездка заместителя министра продлится до 7 июля.
|
05.07.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
06.07.2017 Замминистра обороны РФ генерал армии Д.Булгаков проинспектировал 7-ю десантно-штурмовую дивизию под Новороссийском
05.07.2017 Замминистра обороны проверит обеспечение войск на юге России
14.04.2017 Замглавы Минобороны прибыл в войска ВВО с проверкой боевой готовности
14.04.2017 Замглавы Минобороны Булгаков проверяет материально-техническое обеспечение войск ВВО
01.02.2017 Оборонку приводят в форму
26.01.2017 Масштабы впечатляют: что и где строит армия России
24.11.2016 Спецстроем и с песней
09.09.2016 Шойгу, Конашенков, Антонов - самые популярные военные в СМИ - данные "СКАН"