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В Баренцевом море подводный крейсер "Смоленск" провел пуск крылатой ракеты

06.07.2017 РИА Новости 112 0
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Баренцево море. Архивное фото
Баренцево море. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Экипаж атомного подводного ракетного крейсера (АПРК) Северного флота "Смоленск" в среду в рамках плановых мероприятий боевой подготовки произвел пуск крылатой ракеты из назначенного района в акватории Баренцева моря по морской цели, сообщил начальник пресс-службы Севфлота капитан первого ранга Вадим Серга.

"Стрельба была выполнена из подводного положения крылатой ракетой "Гранит" по сложной морской мишенной позиции, находящейся на удалении порядка 400 километров. По данным объективного контроля, цель поражена успешно", - сказал Серга.

Как отметил командующий Севфлотом вице-адмирал Николай Евменов, "при подготовке и проведении стрельбы экипаж проявил высокий профессионализм и морскую выучку".
05.07.2017
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Продукция
Гранит
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СФ

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