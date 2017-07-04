"Халифат" несет серьезные потери



Отбитый у "Халифата" сирийской армией танк Т-72, июнь 2017 года

Источник: twitter.com/WithinSyriaBlog Отбитый у "Халифата" сирийской армией танк Т-72, июнь 2017 годаИсточник: twitter.com/WithinSyriaBlog

Как пишет Yves Bourdillon в статье "L’Etat islamique au bord de l’effondrement militaire et financier", опубликованной французской газетой "Les Echos", "Исламское Государство" находится на грани истощения. В четверг 29 июня 2017 года иракская армия в Мосуле захватила практически полностью разрушенную мечеть Аль-Нури, имеющую большое символическое значение, так как именно здесь, в Мосуле, глава "ИГИЛ" три года объявил о создании исламского "Халифата". В пятницу 30 июня иракская армия объявила о том, что победа над "ИГ" будет провозглашена в ближайшие дни. В окружении на площади несколько сотен метров в районе старого города Мосула остаются не более 200-300 исламистов. В тот же день американский генерал заявил о том, что окончательное освобождение Мосула является вопросом нескольких дней.

Одновременно исламисты находятся в окружении в Ракке, сирийской столице их "халифата". Курдско-арабские силы при поддержке сил специального назначения и авиации стран Запада в четверг перерезали последний путь к отступлению. По мнению Лондона, в городе находится порядка 2500 боевиков "ИГ".

Кроме неминуемой потери двух своих укрепленных позиций, "ИГ" потеряла большую часть своей территории и своих доходов. Об этом сообщило агентство по оценке конфликтов и военных вопросов IHS Markit. На пике своего могущества летом 2014 года "ИГ" осуществляло почти государственный суверенитет (проявлялся в наличии армии, налоговой системы, эффективного правосудия, осуществлении выплат, администрировании) над почти 8 млн человек и территорией, равной почти четырем французским регионам, хотя они по большей части занимали пустынную местность. С тех пор "ИГ" потеряло 60% территории, согласно оценке IHS Markit (бывший Jane's), из которых 40% с начала января 2017 года.

Финансовый крах еще более впечатляющий. Доходы "Халифата" упали до 16 млн долл. во втором квартале 2017 года, ровно в пять раз меньше, чем было два года назад. Зарплаты боевиков сократились в два раза, до 400 долл. в месяц на начало 2016 г. для исламистов иностранного происхождения и с начала этого года были еще более сокращены. IHS не дает оценок валютных запасов "ИГ", которые оценивались в 1 млрд долл. в 2014 году после ограбления (не подтвержденного) сейфов Центрального банка Ирака в Мосуле.

Доходы от продажи нефти тоже упали в 10 раз по причине глобального снижения котировок, уничтожения скважин российской и западной авиацией, а также потери территории. Другие источники дохода - как продажи антиквариата, рэкет и похищения за выкуп также сократились в пять раз, опять же, по причине потери территорий, отмечает Людовико Карлино (Ludovico Carlino), аналитик из HIS Markit.

По словам эксперта IHS по Ближнему Востоку Колумба Стрэка (Columb Strack), "проект создания государственности "ИГ" рухнул". Но, по мнению HIS, "ИГ" попытается интенсифицировать террористические действия на Западе для компенсации территориальных потерь. Давление египетского и саудовского правительств на верующих с целью заставить их интерпретировать Коран в более умеренной манере может подтолкнуть некоторых консерваторов к переходу к насильственным методам, что повышает риск терроризма. По мнению французских властей, к рядам "ИГ" примкнуло 700 французских граждан, из которых примерно 200 человек вернулись домой, и примерно столько же было убито. Это самый крупный контингент среди боевиков из Европы, которых насчитывается до 3000 человек.