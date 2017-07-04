У авиакомпании "Волга-Днепр" оттока летного состава не наблюдается
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Сверхтяжелый транспортный самолет Ан-124-100 авиакомпании "Волга-Днепр"
Источник: gelio.livejournal.com
Некоторое время назад наш блог сообщал о ситуации с утечкой летных кадров из российских авиакомпаний. В этой связи интересна публикация ульяновского ресурса "Ulpravda.ru", которой удалось получить комментарии по данной ситуации у компании "Волга-Днепр".
Так, по словам генерального директора компании Михаила Смирных, "сегодня можно с полной уверенностью говорить о том, что в авиакомпании "Волга-Днепр" сформировался очень профессиональный и стабильный коллектив. Это касается и летного, и инженерно-технического персонала. Воздушные суда, которые мы эксплуатируем, уникальны, и мы сами занимаемся подготовкой и обучением специалистов на наш Ан-124-100 "Руслан", начиная с выпускников вузов, таких как УВАУ ГА, СГАУ, ИАТУ, - сообщил генеральный директор "Волга-Днепр" Михаил Смирных.
На самый главный вопрос - как обстоят дела с оттоком пилотов из "Волга-Днепра" в Азию - гендиректор ответил, что ничего подобного в ульяновской компании не наблюдается. Наоборот, заверил Смирных, в связи с расширением географии полетов и ростом спроса на услуги грузовых авиаперевозок авиакомпания занимается подбором и привлечением новых высококвалифицированных авиационных специалистов.
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04.07.2017
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