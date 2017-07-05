F-16 еще на 40 лет? Но это глупость - индийский ветеран

Враг 8058

№2 05.07.2017 02:25 Цитата Современными он считает такие истребители как Су-30, Су-35 Я бы его понял, если бы он говорил про ПАК ФА, FGFA, но эти Су-шки - почти такое же старьё и тоже лишь модернизированные, т.к. по сути это Су-27, который эксплуатируется с 85 года, т.е. больше 30 лет уже. Да, там даже планер изменился, но и у F-16 тоже заметны отличия и даже ещё больше заметны с его конформными топливными баками:





Там АФАР, бесфорсажный сверхзвук - претензии на 5-е поколение (поколение 4,5), чего нет у российских истребителей 4 поколения до сих пор. И вообще электроника получше, чем у российских:



Цитата Двухдвигательные истребители имеют много преимуществ, такие как большая дальность и продолжительность полета. А, ну да, ведь даже в СССР МиГ-29 называли с иронией "истребитель завоевания господства в воздухе над своим аэродромом" и как раз из-за дальности. В нынешнем МиГ-35, конечно, дела получше стали, но всё же.





Wins Wins сообщ. №1 Цитата, Наконец кто-то признал что обязательным параметром каждого нового поколения - должен быть дороже эксплуатации. В 5-м поколении внедрены новые системы встроенной компьютерной диагностики, что сильно ускоряет и упрощает процесс диагностики, а значит удешевляет. Применены и решения по упрощению замены различных узлов и агрегатов, что опять же снижает стоимость эксплуатации. Всё это сделано по требованиям заказчика - военных. Это же касается не только истребителей, но и, к примеру, бронетехники. Я бы его понял, если бы он говорил про ПАК ФА, FGFA, но эти Су-шки - почти такое же старьё и тоже лишь модернизированные, т.к. по сути это Су-27, который эксплуатируется с 85 года, т.е. больше 30 лет уже. Да, там даже планер изменился, но и у F-16 тоже заметны отличия и даже ещё больше заметны с его конформными топливными баками:Там АФАР, бесфорсажный сверхзвук - претензии на 5-е поколение (поколение 4,5), чего нет у российских истребителей 4 поколения до сих пор. И вообще электроника получше, чем у российских: http://www.lockheedmartin.com/content/dam/lockheed/data/aero/documents/f16/F-16_Block_70_India_Brochure.pdf А, ну да, ведь даже в СССР МиГ-29 называли с иронией "истребитель завоевания господства в воздухе над своим аэродромом" и как раз из-за дальности. В нынешнем МиГ-35, конечно, дела получше стали, но всё же.В 5-м поколении внедрены новые системы встроенной компьютерной диагностики, что сильно ускоряет и упрощает процесс диагностики, а значит удешевляет. Применены и решения по упрощению замены различных узлов и агрегатов, что опять же снижает стоимость эксплуатации. Всё это сделано по требованиям заказчика - военных. Это же касается не только истребителей, но и, к примеру, бронетехники.