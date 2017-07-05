F-16 еще на 40 лет? Но это глупость - индийский ветеран
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F-16
Источник: фото ВВС США
Истребитель F-16 "слишком стар", чтобы поступать на вооружение ВВС Индии, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на financialexpress.com (4 июля).
Такое мнение высказал "ветеран ВВС, бывший летчик-испытатель". По его словам, F-16 Block 70/72 является тем же самолетом, который выбыл из конкурса 2011 года на 126 "средних истребителей", и в настоящее время состоит на вооружении ВВС ОАЭ под индексом F-16 Block 60. Другие источники сообщают, что в ближайшие полгода решение по конкурсе на производство 120 легких однодвигательных самолетов не будет принято.
По словам ветерана, F-16 "не имеет абсолютно никакого потенциала роста". "Мы не должны покупать эту машину для ВВС. Если покупаем, это значит, что данный самолет будет состоять у нас на вооружении еще 40 лет. Но это же глупость. За это время он абсолютно устареет. F-16 уже сегодня 40 лет. У 40-летней конструкции есть свои ограничения, которые нельзя преодолеть, если даже напичкать самым современным оборудованием и вооружением. Есть современные истребители, из которых есть выбор, это в основном двухдвигательные истребители. Причем в ближнем воздушном бою нет никакой разницы - однодвигательный или двухдвигательный самолет", говорит он. Современными он считает такие истребители как Су-30, Су-35, F-22, F-35, Rafale и Typhoon.
Двухдвигательные истребители имеют много преимуществ, такие как большая дальность и продолжительность полета. "Планер F-16 это конструкция третьего поколения, который уже выработал запас модернизации. Он не может даже соответствовать самолетам четвертого поколения, несмотря на современную авионику. Его компоненты, агрегаты, топливная экономичность, затраты на жизненный цикл - все это соответствует параметрам третьего поколения", говорит бывший начальник штаба ВВС, экс-маршал М. Матесваран (M Matheswaran).
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04.07.2017
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Wins
107
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№1
05.07.2017 01:19
Цитата, ...
топливная экономичность, затраты нажизненный цикл- все это соответствует параметрам третьего поколения
Наконец кто-то признал что обязательным параметром каждого нового поколения - должен быть дороже эксплуатации. Только дураки Шведы с Грипеном и Русские с Мигом этого ещё не хочет принять.
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Враг
8058
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№2
05.07.2017 02:25
Цитата
Современными он считает такие истребители как Су-30, Су-35Я бы его понял, если бы он говорил про ПАК ФА, FGFA, но эти Су-шки - почти такое же старьё и тоже лишь модернизированные, т.к. по сути это Су-27, который эксплуатируется с 85 года, т.е. больше 30 лет уже. Да, там даже планер изменился, но и у F-16 тоже заметны отличия и даже ещё больше заметны с его конформными топливными баками:
Там АФАР, бесфорсажный сверхзвук - претензии на 5-е поколение (поколение 4,5), чего нет у российских истребителей 4 поколения до сих пор. И вообще электроника получше, чем у российских: http://www.lockheedmartin.com/content/dam/lockheed/data/aero/documents/f16/F-16_Block_70_India_Brochure.pdf
Цитата
Двухдвигательные истребители имеют много преимуществ, такие как большая дальность и продолжительность полета.А, ну да, ведь даже в СССР МиГ-29 называли с иронией "истребитель завоевания господства в воздухе над своим аэродромом" и как раз из-за дальности. В нынешнем МиГ-35, конечно, дела получше стали, но всё же.
Wins
Цитата, Wins сообщ. №1
Наконец кто-то признал что обязательным параметром каждого нового поколения - должен быть дороже эксплуатации.В 5-м поколении внедрены новые системы встроенной компьютерной диагностики, что сильно ускоряет и упрощает процесс диагностики, а значит удешевляет. Применены и решения по упрощению замены различных узлов и агрегатов, что опять же снижает стоимость эксплуатации. Всё это сделано по требованиям заказчика - военных. Это же касается не только истребителей, но и, к примеру, бронетехники.
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Сергей-82
9899
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№3
05.07.2017 03:54
Цитата, Враг сообщ. №2Ну как всегда бла-бла и все.
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просто экспл
3623
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№4
05.07.2017 07:42
Цитата, Сергей-82 сообщ. №3
Ну как всегда бла-бла и всено он все таки прав. все новые Су , и 30 и 34 и 35 , это все развитие Т-10 . и да различие между ними довольно сильное , но у хорнета и суперхорнета тоже различие абзац какие , но тем не менее никто не говорит что сурпехорнет это принципиально новый самолет . и с Ф-16 та же тема , последние блоки Ф-16 отличаются от первых блоков не меньше чем Су-35 от Су-27 и Миг-29 от Миг-35 .
прям новыми я бы и рафали не назвал , которые по сути развитие линейки Мираж .
так то новое поколение это все таки утюг Ф-35 (паршивый выбор) , Ф-22 и фгфа . ну и китайцы пятого поколения (хотя если слухи про них верны , то это вряд ли пятое поколение) .
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Stanislav228
169
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№5
05.07.2017 07:59
Цитата, q
АФАР, бесфорсажный сверхзвук - претензии на 5-е поколение (поколение 4,5), чего нет у российских истребителей 4 поколения до сих пор
Бесфорсажный сверхзвук есть на Су-35. АФАР же не только не является претензией на 5 поколение, она даже преимуществ перед АФАР не имеет
Цитата, q
И вообще электроника получше, чем у российскихОбоснование этого утверждения по-прежнему сводится к пустословию?
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Воин3D
1141
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№6
05.07.2017 09:52
Цитата, просто экспл сообщ. №4
но он все таки прав. все новые Су , и 30 и 34 и 35 , это все развитие Т-10 . и да различие между ними довольно сильное , но у хорнета и суперхорнета тоже различие абзац какие , но тем не менее никто не говорит что сурпехорнет это принципиально новый самолет . и с Ф-16 та же тема , последние блоки Ф-16 отличаются от первых блоков не меньше чем Су-35 от Су-27 и Миг-29 от Миг-35 .Су и Ф-16 это машины разных классов. При этом отличие в планере у Т-10 и Су-35 значительное. Обнаружение целей у Ф-16 блок 70/72 130-150 км, у Су 35 такое же. Летные характеристики не сравнимы, т.к. машины разных классов.
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forumow
3130
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№7
05.07.2017 09:57
Цитата, Воин3D сообщ. №6
просто экспл писал о сходстве / разнице не классов а поколений.
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