В Чечне по учебной тревоге подняли около тысячи мотострелков
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Мотострелковое соединение ЮВО. Архивное фото
Источник: © Фото : Минобороны России
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Около тысячи мотострелков и подняты по тревоге в рамках проверки боевой готовности в Чечне, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.
"Около тысячи военнослужащих и более 300 единиц вооружения и военной техники мотострелкового полка 42-й дивизии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Чеченской республике, были подняты по тревоге командующим войсками ЮВО генерал-полковником Александром Дворниковым в рамках плановой проверки боевой готовности соединений и воинских частей ЮВО", - сказал он.
Сообщается, что военнослужащие части получили задачу выдвинуться в указанный район на незнакомый полигон "Кузьминский" в Ростовской области комбинированным способом, в том числе железнодорожным транспортом, в составе колонн на расстояние более 500 километров.
Отмечается, что по прибытии будут проведены контрольные занятия по основным предметам боевой подготовки, в том числе огневой, тактической, специальной, вождению боевых машин. В ходе проверки военные проведут стрельбы из танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град".
"Особое внимание в ходе учения уделяется вопросам профессиональных навыков и совершенствования слаженности подразделения военнослужащих при перемещении на поле боя, маскировке боевых машин, преодолении минно-взрывных заграждений и фортификационном оборудовании позиций", - добавил он.
За время учений мотострелки преодолеют более тысячи километров по грунтовым и шоссейным дорогам.
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04.07.2017
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