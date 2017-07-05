Россия приняла меры защиты во время пуска ракеты КНДР, заявил Клинцевич
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Радиолокационная станция. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Александр Юрьев
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россия приняла необходимые меры для того, чтобы обезопасить свою территорию в связи с запуском КНДР баллистической ракеты, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
"Россия самым внимательнейшим образом отслеживает ситуацию у своих восточных границ. Что касается запусков, сделано все необходимое - и в политическом, и в военном отношении, - чтобы исключить какую-либо опасность для нашей территории", - цитирует Клинцевича его пресс-служба.
Во вторник КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Власти страны официально объявили, что запуск первой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14" прошел успешно. Согласно заявлению, испытание было проведено по приказу лидера страны Ким Чен Ына. Ракета пролетела 933 километра, достигнув высоты 2802 километра.
По данным Минобороны РФ, ракета отслеживалась российской Системой предупреждения о ракетном нападении (СПРН). По информации российского ведомства, она поднялась на высоту 535 километров и пролетела около 510 километров, упав в центральной части Японского моря.
Говоря об очередном запуске северокорейской ракеты, сенатор отметил, что пока политика США в этом вопросе не только не способствует урегулированию ситуации, но и, напротив, провоцирует Пхеньян.
"Если США действительно намерены разрядить ситуацию на Корейском полуострове, то им пора кардинально менять там парадигму своих действий, искать пути к налаживанию хоть каких-то контактов с Пхеньяном. Однако складывается впечатление, что подобное развитие событий не входит в планы американцев: они ведут в этой части мира сложнейшую политическую игру, цель которой в конечном счете состоит, на мой взгляд, в том, чтобы под видом северокорейской угрозы создать на полуострове ракетный форпост, своим острием обращенный против России и Китая", - заявил Клинцевич.
По его мнению, сам факт запуска, "приуроченный в данном случае к саммиту G20 (7-8 июля), свидетельствует об очевидной ущербности политики давления на Пхеньян".
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04.07.2017
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Alexander
227
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№1
05.07.2017 08:50
Цитата, q
достигнув высоты 2802 километраПотрясающе...
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В.К.О.
248
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№2
05.07.2017 10:03
Цитата, Alexander сообщ. №1
Потрясающе...Да ни чего потрясающего нет на самом деле. Северокорейцы просто не имеют возможности проводить запуск данной ракеты на максимальную дальность без угрозы для сопредельных стран. Поэтому они и запускают все свои ракеты по максимально крутой траектории т.е. практически вертикально вверх под углом почти 90 градусов. Т.е. ракета просто поднялась вверх на максимально возможную для неё высоту и сразу же упала вниз, в море. Вот отсюда и такая огромная высота при маленькой дальности по горизонтали, 2802 км высота и 933км по дальности.
А если эту же ракету запустить по нормальной траектории, по которой обычно пускают МБР то её дальность будет примерно 7тыс километров, может даже и больше. да, это ещё не полноценная МБР но уже и не ракета средней дальности как утверждают некоторые.
Северокорейцы упорно и настойчиво проходят тот путь в создании ракетной техники который прошли СССР/Россия, США и Китай. При чём проходят они этот путь очень быстро,можно сказать ударными темпами.
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