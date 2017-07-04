Войска ПВО сухопутных войск провели более 250 учений с начала года



Дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 Фаворит во время марша в ходе учений войск ПВО. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ Дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 Фаворит во время марша в ходе учений войск ПВО. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Более 250 тактических учений проведены с начала года в войсках противовоздушной обороны сухопутных войск, заявил начальник войск ПВО Вооруженных сил России генерал-лейтенант Александр Леонов.

"В соединениях, воинских частях и подразделениях войсковой ПВО сухопутных войск с начала года проведено более 250 тактических учений различного уровня, в том числе с боевой стрельбой свыше 100, в которых было привлечено свыше 16 тысяч военнослужащих и более 4 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники", - сказал Леонов журналистам.

По его словам, в ходе проведения тактических учений израсходовано свыше 200 ракет-мишеней, а при выполнении боевых стрельб около 200 зенитных управляемых ракет и свыше 10 тысяч зенитных выстрелов.

"При этом более 60% проверенных соединений, воинских частей и подразделений по результатам проведенных тактических учений оценены на "хорошо" и "отлично". Анализ результатов учений позволяет сделать вывод, что уровень полевой выучки личного состава войсковой ПВО обеспечивает выполнение боевых задач в соответствии с предназначением. По результатам контрольных занятий, проведенных главным командованием сухопутных войск, все учебные центры оценены на "хорошо", - добавил Леонов.