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Новейший танк "Армата" защищен от любых существующих сейчас снарядов

05.07.2017 ТАСС 501 4
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Танк Т-14 &quot;Армата&quot;
Танк Т-14 "Армата"
Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Это новая и полностью российская разработка, отметили на "Уралвагонзаводе"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Новейший танк "Армата", который сейчас готовят к началу серийного производства в РФ, абсолютно защищен от любых известных на данный момент противотанковых средств.

Об этом сообщается в годовом отчете "Уралвагонзавода".

"Это принципиально новая и полностью российская разработка. В машине применены беспрецедентные конструкторские решения, в частности, башня Т-14 необитаема. Броня "Арматы" способна выдержать попадание любого существующего противотанкового средства. Танк оборудован активной и динамической защитой, оснащен дистанционно управляемым боевым модулем с мощной пушкой и автоматической системой перезарядки", - говорится в сообщении.

Кроме того, боевая машина пехоты на гусеничной платформе "Армата" Т-15 является самой высокозащищенной тяжелой БМП в мире, утверждается в отчетности УВЗ. "Она оснащена дистанционно-управляемым универсальным боевым модулем. Отличительная особенность новых бронемашин Научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" - это противоминная конструкция корпусов, которая защищает экипаж с возимым десантом от подрыва даже мощных фугасов, а также наличие комплексов активной защиты", - отметили в компании.

"Армата" - тяжелая гусеничная унифицированная платформа, на основе которой создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин. Танк Т-14, созданный на платформе "Армата", был впервые публично показан на параде Победы в Москве 9 мая 2015 года. Новая боевая машина получила полностью цифровое оборудование, необитаемую башню, изолированную бронированную капсулу для экипажа. Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщал, что опытно-войсковая эксплуатация танка будет проводиться с 2019 года.
04.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Армата
Компании
Уралвагонзавод
Персоны
Рогозин Дмитрий

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  • Комментарии
Комментариев 4, отображено с 1 по 4
RU
VK
307
№1
05.07.2017 05:48
ну хватит уже читать мантру "мёд, мёд".

Хотя бы на танковом биатлоне показали чего может.
0
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просто экспл
3623
№2
05.07.2017 07:33
вот что за чушь они несут ? по защищенности Армата может быть даже хуже чем Т-90МС , потому как габариты выросли намного (достаточно поставить рядом армату и Т-90 увидите как вырос танк по длине и высоте)  а вес практически тот же . и я помню что мол сделали сталь которая на 15 процентов прочнее , только габариты выросли не на 15 процентов в может даже в пару раз .  а дополнительные габариты это вес , а если вес тот же , значит толщина брони уменьшена. и повторю не на 15 процентов уменьшена , а больше .
новые КАЗ и ДЗ можно повесить и на Т-90 .
кроме того из минусов КАЗ , она защищает только передний и немного боковые сектора башни , корму защищает только если повернутся башня (и там вроде было устройство резко поворачивающее башню что бы отразить боеприпас) .
и это работает .
но только против РПГ и ПТУР .
от БОПСов не поможет , ибо башня проворачивается не за долю секунды и даже не за секунду .
в общем с КАЗ они намудрили что вроде как клевая защита , а все равно не панацея , хотя могла бы ею быть .
-2
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RU
Кир
68
№3
05.07.2017 09:39
Ключевое слово - может быть, вроде, по моему.... Так прикольно слышать такие рассуждения, от человека, который понятия не имеет о чем говорит. Ну или вы допущены к секретным испытаниям танка, или может конструктор... Нет?? А ну, тогда ладно.
0
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RU
forumow
3130
№4
05.07.2017 10:07
Цитата, просто экспл сообщ. №2
по защищенности Армата может быть даже хуже чем Т-90МС , потому как габариты выросли намного (достаточно поставить рядом армату и Т-90 увидите как вырос танк по длине и высоте)  а вес практически тот же
Весь экипаж теперь в корпусе - потому тот и больше.
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