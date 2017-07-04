"Уралвагонзавод" планирует к 2020 году разработать гусеничные машины-беспилотники



Продукция Уралвагонзавода

Источник: Донат Сорокин/ТАСС Продукция УралвагонзаводаИсточник: Донат Сорокин/ТАСС

В перспективе компания также планирует разработку и производство боевых, специальных и обеспечивающих машин Сухопутных войск на базе тяжелой гусеничной платформы "Армата"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Безэкипажные дистанционно управляемые гусеничные машины планирует разработать и начать производить "Уралвагонзавод" к 2020 году. Об этом говорится в годовом отчете за 2016 год на официальном сайте компании.

"До 2020 года в ПИР [программе инновационного развития] корпорации планируется реализация следующих основных проектов: разработка и производство семейства наземных безэкипажных дистанционно управляемых и роботизированных гусеничных машин различного назначения", - говорится в сообщении.

Также в перспективных планах компании указана разработка и производство боевых, специальных и обеспечивающих машин Сухопутных войск на базе тяжелой гусеничной платформы "Армата", разработка и производство унифицированной двухзвенной гусеничной платформы "Арктика".

Также для сухопутной техники планируется разработать и начать производить семейство перспективных высоко оборотистых дизельных двигателей и универсальных подвижных средств диагностики, технического обслуживания и ремонта. Также запланированы разработка и производство семейства гусеничных машин с моторно-трансмиссионной установкой гибридного типа.