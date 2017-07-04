За последние годы в РВСН проведено более 100 успешных испытаний тренажерных комплексов



Ракетные войска стратегического назначения (РВСН)

Источник: МО РФ Ракетные войска стратегического назначения (РВСН)Источник: МО РФ

ЦАМТО, 4 июля. За последние четыре года Ракетные войска стратегического назначения провели более 100 успешных испытаний перспективных тренажерных комплексов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Современные учебно-тренировочные системы (УТС) позволяют обучать специалистов-ракетчиков как мобильной, так и стационарной группировки РВСН. Наряду с этим, Ракетные войска проводят испытания новейшего тренажерного комплекса для дежурной смены боевого управления Центрального командного пункта (ЦКП) РВСН.

Современные тренажеры превосходят по своей сложности и графике все предыдущие аналоги, известные в Вооруженных силах России. Успешные испытания новейших симуляторов позволят увеличить темпы поставок УТС в Ракетные войска в ближайшие два года.

В соединения и воинские части РВСН поставлено более 100 перспективных тренажеров. Линейка новейших учебно-тренировочных средств (УТС) включает в себя тренажеры для подготовки механиков-водителей автономной пусковой установки ПГРК "Ярс", машины обеспечения боевого дежурства, экипажей боевой противодиверсионной машины БПДМ "Тайфун-М", машины дистанционного разминирования МДР "Листва" и др.

До 2020 года РВСН получат около 1000 тренажеров для подготовки специалистов на перспективные ракетные комплексы.

В настоящее время завершена поставка УТС в Тейковскую ракетную дивизию (Ивановская обл.).

УТС введены в эксплуатацию в переоснащаемых на новейший комплекс "Ярс" полках Тагильского, Новосибирского и Козельского ракетных соединений.

Современные тренажерные системы для подготовки специалистов на ракетный комплекс "Ярс" поступили Йошкар-Олинское ракетное соединение.

Особенностью подготовки воинов-ракетчиков к несению боевого дежурства является отсутствие возможности использования техники в учебных целях, поскольку имеющееся ракетное вооружение находится на боевом дежурстве в постоянной боевой готовности к применению, и нарушение его исходного положения недопустимо.

Новейший тренажер БПДМ "Тайфун-М" позволяет обучать личный состав подразделений охраны и разведки находить диверсионные группы в зонах невидимости оптико-электронных и радиоэлектронных средств. В учебном корпусе, имитирующем боевую стартовую позицию ПГРК "Ярс"", военнослужащие учатся устанавливать разведывательно-сигнализационные устройства, с помощью которых условные диверсанты будут обнаружены в любых метеоусловиях вне зависимости от времени суток. Тренажер боевой противодиверсионной машины БПДМ "Тайфун-М" способен поражать условного противника электронными пулями в трехмерной визуальной обстановке. Перспективные кабины тренажерных комплексов для механиков-водителей ПГРК практически не отличаются от настоящих.