Под авиаударами "международной коалиции" в провинции Хасаке погибли 9 мирных сирийцев



Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии

Источник: © РИА Новости, Михаил Воскресенский Последствия ракетного удара США по авиабазе в СирииИсточник: © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Авиация так называемой "международной коалиции" совершила новое преступление в Сирии, нанеся удары по населенному пункту Кашкаш Аз-Зиянат на юге провинции Хасаке, в результате которых погибли не менее 9 мирных сирийцев.

По сообщениям информационных и местных источников, под предлогом борьбы с ДАИШ (запрещенная организация в России - прим. ред.) авиация коалиции атаковала мирное селение Кашкаш Аз-Зиянат в 15 км южнее города Аш-Шаддади. Погибли не менее 9 человек, причинен значительный материальный ущерб.

Следует отметить, что на прошлой неделе в трех случаях под ударами коалиции США страдало мирное население Сирии, погибли более 90 человек, большинство из которых женщины и дети. Кроме того, в начале прошлого месяца авиация коалиции применила в городе Ракка боеприпасы с белым фосфором, использование которых в населенных районах запрещено международным правом.

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