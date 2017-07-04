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Под авиаударами "международной коалиции" в провинции Хасаке погибли 9 мирных сирийцев

05.07.2017 ИноСМИ 95 0
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Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
Источник: © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Авиация так называемой "международной коалиции" совершила новое преступление в Сирии, нанеся удары по населенному пункту Кашкаш Аз-Зиянат на юге провинции Хасаке, в результате которых погибли не менее 9 мирных сирийцев.

По сообщениям информационных и местных источников, под предлогом борьбы с ДАИШ (запрещенная организация в России - прим. ред.) авиация коалиции атаковала мирное селение Кашкаш Аз-Зиянат в 15 км южнее города Аш-Шаддади. Погибли не менее 9 человек, причинен значительный материальный ущерб.

Следует отметить, что на прошлой неделе в трех случаях под ударами коалиции США страдало мирное население Сирии, погибли более 90 человек, большинство из которых женщины и дети. Кроме того, в начале прошлого месяца авиация коалиции применила в городе Ракка боеприпасы с белым фосфором, использование которых в населенных районах запрещено международным правом.


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04.07.2017
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принадлежат ИноСМИ
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Страны
Россия
Сирия
США

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