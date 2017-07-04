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ВМС Республики Корея получили новый минный заградитель "Нампо"

05.07.2017 ЦАМТО 147 0
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Минный заградитель MLS-II Nampo
Минный заградитель MLS-II Nampo ВМС Южной Кореи
Источник: Marine Log

ЦАМТО, 4 июля. Военно-морские силы Республики Корея приняли новый минный заградитель, построенный национальной судостроительной компанией в рамках предпринимаемых усилий по противодействию возможной атаке со стороны КНДР.

Как сообщает "Ренхап" со ссылкой на Агентство программ оборонных закупок МО Республики Корея (DAPA), построенный "Хюндай хэви ндастриз" (Hyundai Heavy Industries – HHI) минный заградитель "Нампо" был передан ВМС страны в ходе церемонии, состоявшейся на предприятии компании в Ульсане. Как планируется, корабль войдет в боевой состав флота в начале 2018 года после семи месяцев испытаний.

Как сообщал ЦАМТО, "Нампо" построен на базе проекта "Перспективного экспериментального фрегата" (FFX) в рамках программы MLS-II, которая предусматривает поставку малозаметного минного заградителя, обеспечивающего постановку большого количества мин точно в указанном месте в короткий промежуток времени. Спуск корабля на воду состоялся 27 мая 2016 года.

(570) "Нампо" является вторым минным заградителем, построенным "Хюндай хэви индастриз" для ВМС Республики Корея после (560) "Вонсан", который был поставлен в сентябре 1997 года и с 1998 года эксплуатируется флотом.

Длина минного заградителя "Нампо" – 114,3 м, ширина – 17,2 м, стандартное водоизмещение – 3000 т (максимальное – 4240 т), экипаж – 120 человек. Корабль вооружен четырьмя вертикальными пусковыми установками, которые могут производить пуск ЗУР ESSM для защиты от воздушных угроз, 76-мм артиллерийской установкой и шестью 324-мм торпедными аппаратами. "Нампо" может развивать максимальную скорость 23 узла, дальность плавания – 4500 морских миль на скорости 13 узлов. В ангаре может разместиться один средний вертолет.
04.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
КНДР
Южная Корея
Компании
DAPA
HHI

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