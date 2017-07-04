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Главное командование ВМФ изменило подход к испытаниям типов радиотехнического вооружения кораблей

05.07.2017 ЦАМТО 222 0
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Военнослужащие ВМС
Военнослужащие ВМС РФ
Источник: Юрий Смитюк/ТАСС

ЦАМТО, 4 июля. В Главном командовании ВМФ сформирован новый подход к стендовым испытаниям новейших образцов радиолокационного вооружения, которым оснащаются боевые корабли новых поколений, поступающие в состав Военно-морского флота, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"В соответствии с указанием Главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королева, после детальной проработки научными организациями ВМФ ряда направлений оснащения боевых кораблей класса "фрегат" и "корвет" многофункциональными радиолокационными комплексами, Главное командование ВМФ активизировало и конкретизировало вопрос стендовых испытаний корабельных систем вооружения и, в частности, новейших комплексов радиотехнического вооружения. Для этого будет использована самая современная полигонная база. Это позволит на предварительном этапе, до внедрения и интеграции систем в новый корабль, построенный предприятиями ОПК, полностью испытать тот или иной комплекс радиотехнического вооружения или корабельную систему, избежав процесса дальнейших доработок непосредственно на корабле", – сообщил заместитель Главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.

По его словам, "в текущем 2017 году приступил к работе и стал функционировать современный сдаточный полигон на Ладожском озере, построенный ПАО "Северная верфь" и АО "Заслон" и предназначенный для испытаний новейшего радиоэлектронного вооружения, а также оптических систем. Полигон обладает возможностями создавать реальные корабельные условия для испытаний техники. Это позволит значительно сократить мероприятия по срокам испытаний корабля и отработать режимы применения радиотехнических комплексов в обстановке любой сложности".
04.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Северная верфь

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