Военные делегации России и Узбекистана обсудили в Ташкенте перспективы сотрудничества в военной области



Министр обороны Узбекистана Кабул Бердиев. Источник: fnkaa.ru Министр обороны Узбекистана Кабул Бердиев. Источник: fnkaa.ru

ЦАМТО, 4 июля. Рабочая встреча делегаций военных ведомств России и Узбекистана, которые возглавили командующий войсками ЦВО генерал-полковник Владимир Зарудницкий и министр обороны Республики Узбекистан генерал-полковник Кобул Бердиев, завершилась 3 июля в Ташкенте.

В ходе совместной работы стороны обсудили обстановку в Центрально-Азиатском регионе, подтвердили заинтересованность в развитии и укреплении сотрудничества в военной области, в рамках которого до конца 2017 будут проведены штабные переговоры по вопросам региональной безопасности, совместное тактическое учение на узбекистанском полигоне Фориш и другие мероприятия.

Переговоры прошли в дружественной обстановке и носили конструктивный характер, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.