Военные делегации России и Узбекистана обсудили в Ташкенте перспективы сотрудничества в военной области
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Министр обороны Узбекистана Кабул Бердиев. Источник: fnkaa.ru
ЦАМТО, 4 июля. Рабочая встреча делегаций военных ведомств России и Узбекистана, которые возглавили командующий войсками ЦВО генерал-полковник Владимир Зарудницкий и министр обороны Республики Узбекистан генерал-полковник Кобул Бердиев, завершилась 3 июля в Ташкенте.
В ходе совместной работы стороны обсудили обстановку в Центрально-Азиатском регионе, подтвердили заинтересованность в развитии и укреплении сотрудничества в военной области, в рамках которого до конца 2017 будут проведены штабные переговоры по вопросам региональной безопасности, совместное тактическое учение на узбекистанском полигоне Фориш и другие мероприятия.
Переговоры прошли в дружественной обстановке и носили конструктивный характер, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.
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04.07.2017
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