Минобороны РФ: пуск северокорейской ракеты не представлял опасности для России
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Источник: © EPA/JEON HEON-KYUN
Пуск был зафиксирован системой предупреждения о ракетном нападении
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Северокорейская баллистическая ракета, запущенная 4 июля, не представляла опасности для России, сообщает пресс-служба Минобороны России.
"Запуск был произведен в направлении от границ России и опасности для Российской Федерации не представлял", - говорится в сообщении ведомства.
В ведомстве также добавили, что система предупреждения РФ зафиксировала пуск ракеты КНДР.
"Пуск баллистической ракеты, запущенной 4 июля в 3 часа 46 минут мск с северокорейского полигона, был зафиксирован и отлеживался средствами российской Системы предупреждения о ракетном нападении", - сказали в Минобороны.
По данным ведомства, ракета пролетела около 510 км и упала в центральной части Японского моря.
"Ракета поднялась на высоту 535 км и пролетела около 510 км, упав в центральной части Японского моря. Параметрические данные полета баллистической цели соответствуют тактико-техническим характеристикам баллистической ракеты средней дальности", - говорится в сообщении.
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04.07.2017
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