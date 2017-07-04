Россия выбирает Турцию



Источник: Khalil Ashawi/Reuters Источник: Khalil Ashawi/Reuters

Почему Россия возлагает ответственность за судьбу курдских формирований на США

В последние несколько дней в СМИ стали много говорить о подготовке Турцией военной операции против курдских анклавов на севере Сирии. Курдские лидеры просят Россию вмешаться и защитить их от агрессии, но среди российских военных преобладает мнение, что Турция более надежный союзник, объясняет военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок.

С самых первых дней начала операции ВКС России в Сирии российские военнослужащие старались оказывать курдам посильную помощь и пытались сблизить их с сирийским правительством, чтобы обеспечить им мирное сосуществование с официальным Дамаском - в составе единого государства или в автономии.

На словах курды поддерживали эти идеи, но на практике ориентировались на более выгодных спонсоров, из-за чего оказались под сильным влиянием США.

Основным рычагом влияния стали американские поставки вооружения и боеприпасов. Только в течение последней недели Пентагон передал курдским формированиям десятки грузовиков с оружием, в том числе тысячи единиц автоматического оружия, пулеметов, гранатометов и минометов. Кроме того, Вашингтон контролирует курдские отряды руками своих разведчиков и спецназовцев. Например, под Мембиджем развернуты подразделения сил специальных операций США.

Предвидя очередную попытку турецких войск предпринять наступление на курдские формирования на севере Сирии, российские советники рекомендовали курдам вывести свои подразделения с захваченных ими арабских территорий, передав их правительственным войскам.

Однако, чувствуя поддержку со стороны США, курды не стали это делать.

Тогда российские военные советники убедили командование Сирийской арабской армии задействовать свои подразделения для защиты курдских анклавов под Африном и Мембиджем. Однако из-за сопротивления со стороны курдов сирийцы смогли развернуть лишь часть своих сил. В Африне, где должен был появиться опорный пункт с усиленным мотострелковым взводом сирийских вооруженных сил, возник пост лишь из нескольких человек. Реального влияния на обстановку это малочисленное подразделение оказать не может.

Когда с курдами была достигнута договоренность о продвижении правительственных войск вдоль реки Евфрат, вопреки соглашению, они стали чинить препятствия наступлению подразделений и частей Башара Асада.

Российская сторона подозревает, что подобные действия были инспирированы американцами. Последние очень не хотят сближения курдов с официальным Дамаском.

Рассчитывая на поддержку США, курдские ополченцы явно не дорожат своими отношениями с официальным Дамаском и его союзниками. Поэтому сейчас к курдским территориям на севере Сирии начинают прибывать подразделения турецких военных, о чем публично рассказывают лидеры протурецкой вооруженной оппозиции в этих районах.

Несколько дней назад Минобороны России обвинило курдов в том, что они позволили большому количеству боевиков "Исламского государства" (организация запрещена в России) выйти из Ракки, усилив свои группировки под Пальмирой и Дейр-эз-Зором. Курды, арабы и американцы даже публично объявили об амнистии десятков боевиков ИГ. Некоторые из них вместе с семьями получили убежище в лагерях курдов, некоторых за деньги переправили в Турцию.

В Москве считают, что именно США должны нести полную ответственность за последствия проводимой политики.

В перспективе американцы оставят курдов, использовав их в своих геополитических интересах.

При этом заигрывания Пентагона с курдами могут более чем серьезно осложнить отношения между Анкарой и Вашингтоном.

Российские военные считают, что отношения с Турцией для Москвы в подобной ситуации гораздо важнее, чем с курдами.

Сейчас правительственные силы заняты восстановлением контроля на сирийско-иракской границе и частично сирийско-иорданской, за исключением 55-км зоны, где находятся американские военные. На освобожденных участках границы уже выставляются посты и оборудуются погранзаставы.

Ближайшие задачи проправительственных сил - очистить весь север Сирии от формирований ИГ, взять Дейр-эз-Зор и перевести процесс в русло мирного урегулирования, включая создание новой конституции.

Михаил Ходаренок