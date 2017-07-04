"Маршал Устинов" и "Вице-адмирал Кулаков" примут участие в петербургском параде в День ВМФ



Ракетный крейсер "Маршал Устинов" (проект 1164 "Атлант")

Источник: © AP Photo Ракетный крейсер "Маршал Устинов" (проект 1164 "Атлант")Источник: © AP Photo

Готовность кораблей к переходу и участию в параде проверило командование флота

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Ракетный крейсер "Маршал Устинов" и большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" примут участие в военно-морском параде в Санкт- Петербурге в День ВМФ. Как сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга, они уже начали межфлотский переход на Балтику.

"Корабли примут участие в главном военно-морском параде, который состоится в День Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Перед выходом из главной базы Северного флота (Североморска) экипажи кораблей отработали полный цикл базовой подготовки и выполнили курсовые задачи в море", - сказал он.

Готовность кораблей к переходу и участию в параде проверило командование флота.