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"Маршал Устинов" и "Вице-адмирал Кулаков" примут участие в петербургском параде в День ВМФ

05.07.2017 ТАСС 189 0
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Ракетный крейсер "Маршал Устинов"
Ракетный крейсер "Маршал Устинов" (проект 1164 "Атлант")
Источник: © AP Photo

Готовность кораблей к переходу и участию в параде проверило командование флота

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Ракетный крейсер "Маршал Устинов" и большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" примут участие в военно-морском параде в Санкт- Петербурге в День ВМФ. Как сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга, они уже начали межфлотский переход на Балтику.

"Корабли примут участие в главном военно-морском параде, который состоится в День Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Перед выходом из главной базы Северного флота (Североморска) экипажи кораблей отработали полный цикл базовой подготовки и выполнили курсовые задачи в море", - сказал он.

Готовность кораблей к переходу и участию в параде проверило командование флота.
04.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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Страны
Россия
Проекты
1164 Атлант
пр. 1155
СФ

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