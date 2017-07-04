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Состав участников "Индра-2017" определят на конференции в Приморье

05.07.2017 ТАСС 150 0
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Индра-2014
Участники совместных российско-индийских учений «Индра-2014»
Источник: www.volganet.ru

В Приморье началась вторая конференция по организации планирования и подготовки международного российско-индийского межвидового учения

ВЛАДИВОСТОК, 4 июля. /ТАСС/. Вторая планирующая конференция по организации планирования и подготовки международного российско-индийского межвидового учения "Индра-2017" началась в Приморье, представители командования с обеих сторон обсудят порядок маневров и состав сил и средств, которые будут в них участвовать, сообщил во вторник начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимир Матвеев.

"На данном этапе консультаций представители руководства учением с обеих сторон обсудят порядок проведения совместных международных маневров, сценарий практических действий сил (войск) и состав сил и средств, привлекаемых от российской и индийской сторон. Программой конференции спланирована рекогносцировка районов проведения учения, мест размещения личного состава, вооружения и техники с посещением полигонов и аэродромов Тихоокеанского флота и Восточного военного округа", - сообщил Матвеев.

Российско-индийское учение в нынешнем году впервые пройдет в межвидовом формате. Вместо проводимых в прошлом году учений "Индра-Неви-2016", "АвиаИндра-2016" и "Индра-2016" будет проведено одно учение с привлечением сил Тихоокеанского флота, личного состава, вооружения и техники авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа.
04.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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