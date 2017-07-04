ВВО подготовит для вывоза с о. Большой Шантар более 50 тонн крупных металлоконструкций
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Здание Министерства обороны Российской Федерации. Фото: РИА НОВОСТИ
В 2016 году на территории самого большого острова Шантарского архипелага было обнаружено около 2 тыс. металлических бочек и около 5 единиц техники, подлежащих утилизации
ВЛАДИВОСТОК, 4 июля. /ТАСС/. Экологическое подразделение Восточного военного округа (ВВО) до конца августа соберет и подготовит к вывозу на "большую землю" c острова Большой Шантар более 50 тонн крупногабаритных металлоконструкций, сообщает во вторник пресс-служба ВВО.
"Экологическое подразделение Восточного военного округа начинает работы на острове Большой Шантар по подготовке крупногабаритного металлического мусора и пустых бочек к вывозу на "большую землю". До конца августа военнослужащие ВВО соберут около 1500 бочек, разрежут и складируют в точке погрузки более 50 тонн крупногабаритных металлоконструкций", - говорится в сообщении.
В 2016 году в ВВО прошла рабочая экспедиция на острова Шантарского архипелага. На территории самого большого острова Шантарского архипелага было обнаружено около 2 тыс. металлических бочек и около 5 единиц техники, подлежащих утилизации. На острове Прокофьева представители экологической экспедиции ВВО металлолома не обнаружили.
В 2016 году экологическое подразделение округа очистило более 10 гектаров территории острова. Было собрано 1092 тонны металлолома, накопленного с советских времен, в частности, более 26 тыс. использованных бочек от горюче- смазочных материалов и крупногабаритный металлический мусор. На это ушло около четырех месяцев, потребовалось 30 военнослужащих, гидравлический пресс, бульдозер, погрузчик, резак и судно для вывоза металлолома.
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04.07.2017
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