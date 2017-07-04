Корабли и воинские части Каспийской флотилии подняты по тревоге
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Корабли Каспийской флотилии, Астрахань
Источник: © Вадим Савицкий/ТАСС
Как сообщили в Южном военном округе, тренировка является плановой
МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Соединения и воинские части Каспийской флотилии приведены в высшие степени боевой готовности. Как сообщили в Южном военном округе, проверка боевой готовности проводится под руководством командующего флотилией контр-адмирала Сергея Пинчука.
"Тренировка является плановой. К ней привлечено около 1000 военнослужащих, более 10 боевых кораблей и судов обеспечения, а также порядка 150 единиц боевой и специальной техники", - сообщили в пресс-службе округа.
Батальоны морской пехоты Каспийской флотилии, дислоцированные в Астраханской области и Республике Дагестан, подняты по тревоге и приступили к выполнению учебно-боевых задач. Экипажи кораблей отработали экстренную подготовку кораблей к выходу в море и применению оружия, провели корабельные учения по противовоздушной обороне и маскировке пунктов базирования.
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04.07.2017
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