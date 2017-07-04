Корвет "Совершенный" прошел морскую часть испытаний



Новейший корвет проекта 20380 Совершенный

Источник: © Фото : официальный сайт "Амурский судостроительный завод" Новейший корвет проекта 20380 СовершенныйИсточник: © Фото : официальный сайт "Амурский судостроительный завод"

ВЛАДИВОСТОК, 4 июл - РИА Новости. Экипаж новейшего корвета проекта 20380 "Совершенный" провел морскую часть государственных испытаний корабля на полигонах Тихоокеанского флота, сообщает начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.

"Экипаж новейшего корвета проекта 20380 "Совершенный", построенного на Амурском судостроительном заводе для Тихоокеанского флота, завершил проведение морской части государственных испытаний корабля в морских полигонах боевой подготовки флота", - говорится в сообщении.

Заводская сдаточная команда, экипаж корабля и члены государственной приемной комиссии провели маневренные и скоростные испытания корвета, проверили работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств, а также вооружения корабля. Они выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы по надводным, воздушным и береговым целям, отработали противовоздушную и противолодочную оборону корабля. Также на палубу корвета выполнили посадку корабельные вертолеты Ка-27.

Сейчас на корабле проходит ревизия, окончательные покрасочные работы, проводится контрольное вскрытие механизмов и приборов. Специалисты и члены госкомиссии оценивают общее состояние корвета, его оборудования и всех имеющихся на нем средств. Экипажу корабля передаются комплекты запасных частей, инструментов, принадлежностей и материалов, проводятся отделочные работы корвета.

После подписания приемопередаточного акта с заказчиком на корабле будет поднят Военно-Морской флаг и корвет войдет в состав Тихоокеанского флота.

Корвет "Совершенный" - четвертый серийный корвет проекта 20380. Корабль предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. В проект внедрен 21 патент и выдано 14 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ. Были использованы новейшие решения по уменьшению физических полей корабля. В частности, удалось значительно снизить радиолокационную заметность корабля за счет применения в качестве материала надстройки трудногорючих стеклопластиков со свойствами радиопоглощения, а также за счет архитектурной компоновки корпуса и надстройки.