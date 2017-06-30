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ТОП-8: Самые интересные новинки на МВМС-2017

04.07.2017 Flotprom 123 0
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На VIII Международном военно-морском салоне в Петербурге компании представляют как уже готовые разработки, запущенные в производство, так и новые образцы и макеты перспективных военных кораблей, вооружения и оборудования. В эти дни корреспонденты FlotProm пообщались с участниками на выставочных стендах и подготовили выборку наиболее заинтересовавших редакцию проектов, впервые представленных публике.


Морские газотурбинные двигатели НПО "Сатурн"


Морские газотурбинные двигатели НПО "Сатурн"
Источник: FlotProm, Никита Григорьев

Объединенная двигателестроительная корпорация демонстрирует на МВМС морские газотурбинные энергетические установки, серийное производство которых начнется в 2018 году на сборочно-испытательном комплексе рыбинского предприятия "Сатурн". Двигатели разработаны для импортозамещения запрещенной к поставке в Россию продукции украинского завода "Зоря-Машпроект". От новых отечественных двигателей зависит будущее программы строительства фрегатов для ВМФ России.


Зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь-МЕ"


Презентация ЗРПК "Панцирь-МЕ"
Источник: FlotProm, Никита Григорьев

На МВМС-2017 официально презентовали морскую версию зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" – "Панцирь-МЕ", разработанный тульским Конструкторским бюро приборостроения. Новый ЗРАК способен одновременно поразить до четырех целей, летящих со скоростью до 1 тысячи м/сек, время реакции – 3-5 сек. Морской "Панцирь" может поражать цели ракетами на дальности до 20 километров и высоте от 2 метров до 15 километров, а артиллерийским вооружением — на дальности до 4 километров и высоте до 3 километров.


Водолазная барокамера РБК-2200


Водолазная барокамера РБК-2200
Источник: Дмитрий Жаворонков, FlotProm

Петербургское ООО "Дайвтехносервис" впервые показало водолазную барокамеру РБК-2200, а также представило модульную систему оказания помощи и спасения экипажей подлодок.


"Подобная барокамера сделана впервые, раньше системы спасения подводников именно из-под высокого давления как таковой в России не было, – рассказал FlotProm руководитель направления глубоководных водолазных комплексов "Дайвтехносервиса", Герой России Анатолий Храмов. – Представители флота ознакомились с ней и убедились, что создание системы возможно".


Универсальная система пожаротушения в контейнерном исполнении


Система внешнего пожаротушения в контейнерном исполнении
Источник: FlotProm, Никита Григорьев

Компания RUnitor впервые представила систему внешнего пожаротушения в контейнерном исполнении. Ее можно установить на любой корабль или судно. Как рассказали FlotProm в компании, аналогов разработки в России нет. Система не требует дополнительного подключения: внутри контейнера расположен дизель-генератор. Два лафетных ствола имеют широкий угол работы. Кроме того, возможно дистанционное управление с переносного пульта.


Композитные отражатели для радаров


Отражатель для радара из композитных материалов ("Пром Композит")
Источник: FlotProm, Никита Григорьев

Компания "Пром Композит" представляет в Петербурге линейку радарных отражателей из армированных композитных материалов. Их главные преимущества перед аналоговыми алюминиевыми – точность и легкость. Разработку планируют предложить Минобороны РФ. Сейчас производством отражателей для радаров из композитных материалов занимаются две зарубежные компании – Prodelin и Canal Master.


Скоростное десантное судно проекта А223


Десантное судно проекта А223 (Зеленодольский завод имени Горького)
Источник: FlotProm, Никита Григорьев

Зеленодольский завод имени А.М.Горького впервые показал модель десантного судна проекта А223, предназначенное для высадки бронетехники и личного состава на неприспособленную береговую линию. Транспорт разрабатывался с прицелом на размещение на борту вертолетоносцев типа "Мистраль", которые, однако, отечественный ВМФ так и не получил. На МВМС-2017 проектом заинтересовались делегации из Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки.


Быстроходный катер RIB11SP "Крым-1133"


Глиссирующий катер "Крым-1133"
Источник: ФГУП "Судостроительный завод "Море"

Феодосийский завод "Море" привез на МВМС-2017 ходовой образец быстроходного катера RIB11SP "Крым-1133". Посетители салона могут увидеть его в акватории Гавани.


Двухвинтовой глиссирующий палубный катер "Крым-1133" – новая разработка "Моря". Корпус судна оснащен надувным баллоном, самоосушающимся кокпитом и рубкой. Полное водоизмещение 11-метрового катера – 6,5 тонны, мореходность – до 6 баллов. "Крым" развивает скорость до 40 узлов, его экипаж – два человека, еще четверых можно взять на борт. Дальность плавания – 230 морских миль.


Катер на воздушной подушке для Арктики


Амфибийный катер на воздушной подушке для Арктики "Пардус"
Источник: FlotProm, Никита Григорьев

ЦКБ "Нептун" представило проект амфибийного катера на воздушной подушке "Пардус", который российские силовые ведомства планируют использовать в Арктике. "Пардус" – единственный в мире катер на воздушной подушке с полностью гидравлической трансмиссией. Такое технологическое решение предполагает отсутствие ремней и валов, что положительно сказывается на надежности и износостойкости катера. Арктическая версия судна работает при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов.


Информация о продукции, которую оборонные предприятия страны привезли на выставку, и главных событиях мероприятия публикуется в тематическом разделе сайта FlotProm "МВМС".
30.06.2017
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принадлежат Flotprom
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Страны
Россия
Украина
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Мистраль (Mistral)
Компании
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