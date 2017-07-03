Конгресс женщин стран ШОС и БРИКС может стать регулярным
|
|
Новосибирск. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Александр Кряжев
НОВОСИБИРСК, 3 июл - РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий предложил регулярно проводить международный конгресс женщин стран Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС в Новосибирске; председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала эту инициативу и в свою очередь предложила проводить его раз в два года.
В Новосибирске в понедельник открылся первый Международный конгресс женщин стран Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС с участием главы Совета Федерации Валентины Матвиенко.
"Новосибирская область, благодаря удобном географическому положению и удобству логистики, транспортных путей стала площадкой для проведения многих международных форумов - "Технопром", "Транспорт Сибири", здесь проходит Транссибирский арт-фестиваль и надеемся, что в 2023 году Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет здесь. Предлагаю участницам выбрать Новосибирск в качестве постоянной площадки для проведения нашего мероприятия", - сказал Городецкий.
Он отметил, что конгресс женщин стран ШОС и БРИКС - значимое мероприятие, и предложил Матвиенко стать постоянным куратором проекта.
В свою очередь Матвиенко отметила, что губернатор поступает мудро, выбрав одним из стратегических направлений развития - опору на потенциал женщин. Она выразила уверенность в том, что это поможет развитию региона.
"Мне симпатично, что губернатор предложил, чтобы Новосибирская область была бы и дальше площадкой такого рода конгрессов стран ШОС и БРИКС. Я бы поддержала такое предложение", - сказала она. Зал поддержал ее аплодисментами.
Матвиенко считает, что конгресс надо проводить раз в два года, чтобы было время для наработки новых идей. "Я готова с удовольствием вместе с вами заниматься продвижением этого проекта", - сказала она.
|
03.07.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
31.05.2017 Путин: объем контрактов в сфере ВТС между РФ и Индией за 57 лет превысил $65 млрд
15.05.2017 Эксперт: России необходимо уйти с МКС, создав замену вместе со странами БРИКС
05.04.2017 В отношениях России и Индии не все безопасно
05.01.2017 Александр Якунин: спрос на разработки ОПК за рубежом вырос на 25 процентов
23.12.2016 ОПК: экспортный спрос на российские средства РЭБ и разведки вырос на 25%
23.12.2016 Александр Якунин: работы над новым самолетом "судного дня" планируем начать в 2017 году
14.12.2016 Алексей Богданов: "Федор" отправится в облет Луны
28.11.2016 Диалоги в Пекине