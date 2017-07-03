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Конгресс женщин стран ШОС и БРИКС может стать регулярным

04.07.2017 РИА Новости 54 0
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Новосибирск. Архивное фото
Новосибирск. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Александр Кряжев

НОВОСИБИРСК, 3 июл - РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий предложил регулярно проводить международный конгресс женщин стран Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС в Новосибирске; председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала эту инициативу и в свою очередь предложила проводить его раз в два года.

В Новосибирске в понедельник открылся первый Международный конгресс женщин стран Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС с участием главы Совета Федерации Валентины Матвиенко.

"Новосибирская область, благодаря удобном географическому положению и удобству логистики, транспортных путей стала площадкой для проведения многих международных форумов - "Технопром", "Транспорт Сибири", здесь проходит Транссибирский арт-фестиваль и надеемся, что в 2023 году Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет здесь. Предлагаю участницам выбрать Новосибирск в качестве постоянной площадки для проведения нашего мероприятия", - сказал Городецкий.

Он отметил, что конгресс женщин стран ШОС и БРИКС - значимое мероприятие, и предложил Матвиенко стать постоянным куратором проекта.

В свою очередь Матвиенко отметила, что губернатор поступает мудро, выбрав одним из стратегических направлений развития - опору на потенциал женщин. Она выразила уверенность в том, что это поможет развитию региона.

"Мне симпатично, что губернатор предложил, чтобы Новосибирская область была бы и дальше площадкой такого рода конгрессов стран ШОС и БРИКС. Я бы поддержала такое предложение", - сказала она. Зал поддержал ее аплодисментами.

Матвиенко считает, что конгресс надо проводить раз в два года, чтобы было время для наработки новых идей. "Я готова с удовольствием вместе с вами заниматься продвижением этого проекта", - сказала она.
03.07.2017
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принадлежат РИА Новости
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Проекты
БРИКС
ШОС

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