Бросковые испытания баллистической ракеты "Сармат" отложены



Пуск ракеты-носителя РС-20

Источник: © Сергей Казак/ТАСС Пуск ракеты-носителя РС-20Источник: © Сергей Казак/ТАСС

Как пишут Иван Сафронов и Александра Джорджевич в статье ""Сармат" придержат на стенде", опубликованной в сегодняшнем номере газеты "Коммерсантъ", Минобороны РФ проведет бросковые испытания новейшей жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат" не ранее четвертого квартала 2017 года. Причиной переноса сроков называется необходимость проведения дополнительных испытаний на стендах Красноярского машиностроительного завода.

О переносе бросковых испытаний "Сармата" "Ъ" рассказали два топ-менеджера предприятий ракетостроительной отрасли, а также подтвердил офицер Минобороны, близкий к командованию ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Официально в государственном ракетном центре имени Макеева, "Красмаше" и госкорпорации "Роскосмос" от комментариев по теме "Сармат" воздерживаются. Представитель РВСН отказался от оперативного ответа на вопросы "Ъ" и попросил прислать официальный запрос.

Испытания новейшей жидкостной ракеты изначально планировалось провести в 2016 году, однако сроки постоянно корректировались и сдвигались "вправо". Следующая попытка была назначена на март 2017 года, но к этому моменту специалисты не успевали завершить работы по оборудованию шахтной пусковой установки на полигоне космодрома Плесецк. Сроки передвинули на апрель, но и тогда случился форс-мажор: в ходе прочностных испытаний на Красноярском машиностроительном заводе проблемы возникли с самой ракетой. Для устранения неисправностей отводилось примерно два месяца: в последний раз "Интерфакс" сообщал, что испытания перенесены на июнь. Но и в июне провести их не удалось: по утверждению собеседников "Ъ", сроки проведения бросковых испытаний вновь сдвигаются и ориентировочно они состоятся не ранее четвертого квартала 2017 года: "Постараемся к этому моменту довести изделие до ума, проведя цикл испытаний на стендах".

Бросковые испытания подразумевают проверку работы порохового стартового ускорителя, который выталкивает ракету из шахты на высоту около 30 метров, а также сбор и анализ информации о поведении МБР после выхода из установки. По сведениям "Ъ", всего к концу года "Красмаш" должен будет собрать три "Сармата" с массогабаритным макетом вместо боевой части. Принята на вооружение, как говорят в Минобороны, ракета должна быть в 2019-2020 годах: к этому моменту "Сармат" должен пройти цикл летно-конструкторских испытаний, а также выполнить зачетный пуск. После этого военные развернут ее в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.

Проект "Сармат" постоянно обсуждается на селекторных совещаниях у министра обороны Сергея Шойгу, его подчиненные ежесуточно контролируют производственный процесс, а господин Шойгу, приезжая в Красноярский край, всегда заглядывает на завод. Причин для такого внимания несколько. Ракетный комплекс "Сармат" должен заменить самую мощную в мире стратегическую ракету шахтного базирования РС-20В "Воевода": новое изделие будет оснащено не только разделяющейся головной частью с десятью боевыми блоками индивидуального наведения (у шахтных твердотопливных комплексов "Тополь-М" их только три). "Сармат" будет также выполнять функции носителя гиперзвуковых блоков, в частности "объекта 4202" (ОКР "Авангард"), который разрабатывает реутовское НПО машиностроения. Гиперзвуковое оружие должно стать одним из ключевых факторов прорыва существующей и перспективной системы ПРО.

По словам источника "Ъ", близкого к руководству Минобороны, повышенное внимание к заводу также связано с серьезными проблемами, которые возникли на предприятии в 2015-2016 годах. После того как госкорпорация "Роскосмос" перевела директора "Красмаша" Владимира Колмыкова на руководство химкинским НПО "Энергомаш", его сменил его же первый заместитель Александр Назарько. К этому моменту на заводе началась модернизация: перед уходом господин Колмыков заключил все полагающиеся госконтракты на строительство объектов "Красмаша". Его преемник общего языка со строителями не нашел, вспоминает источник "Ъ" на предприятии, работа застопорилась, а гособоронзаказ (завод также изготавливает жидкостные МБР "Синева" и "Лайнер") оказался под угрозой срыва. В итоге госкорпорации пришлось вернуть Владимира Колмыкова на "Красмаш". Решение себя оправдало, говорит собеседник "Ъ" в военном ведомстве: "Он отдал предприятию почти 40 лет, знает всех и вся - проблемы были улажены в течение полугода, и все догоночные графики соблюдаются, что было оценено министром". Сам Владимир Колмыков 6 июня докладывал Сергею Шойгу о том, что модернизацию производства планируется завершить в 2020 году.