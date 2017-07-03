F-35 - новый символ американского патриотизма



Истребитель F-35A Lightning II под навесом на базе Хилл, 30 июня 2017

Источник: фото deseretnews.com Истребитель F-35A Lightning II под навесом на базе Хилл, 30 июня 2017Источник: фото deseretnews.com

В празднествах по случаю Дня независимости США (4 июля) зрители получат возможность увидеть в небе "новый символ американского патриотизма" истребитель F-35 Lightning II, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на deseretnews.com (3 июля).

Два самолета из состава 419-й эскадрильи ВВС США (Хилл, Юта) будут "лицом" воздушных шоу в более чем дюжине городов штата. Истребители будут проноситься на скорости 345 миль в час на высоте около 1000 футов начиная с 9 утра во вторник. Отмечается, что такие полеты требуют от пилотов очень хорошей летной подготовки и хладнокровия.

В настоящее время на базе Хилл дислоцирована одна эскадрилья F-35, по плану ВВС здесь будут размещаться три эскадрильи с общим количеством 78 машин. Этой осенью бывший костяк этой базы - истребители F-16 - навсегда покинут Хилл.