В военных играх России и НАТО в Европе появился новый участник: Китай (Newsweek, США)



Проведение тактической летучки с розыгрышем действий сил на макете (планшете) во время совместных военных учений России и Китая в Средиземном море "Морское взаимодействие 2015"

Источник: © РИА Новости, Пресс-служба МО РФ Проведение тактической летучки с розыгрышем действий сил на макете (планшете) во время совместных военных учений России и Китая в Средиземном море "Морское взаимодействие 2015"Источник: © РИА Новости, Пресс-служба МО РФ

Россия и Китай начали совместные военно-морские учения в Балтийском море, что стало самой значимой демонстрацией военного сотрудничества между этими крупными державами в регионе, который считается эпицентром соперничества между Москвой и западным военным альянсом НАТО.

В пятницу, 30 июня, посол России в Китае Андрей Денисов признал, что эти совместные учения российских и китайских вооруженных сил являются уникальными в том смысле, что они проводятся в Балтийском регионе. Однако он подчеркнул, что эти учения не рассчитаны на то, чтобы "отпугнуть" противников. Прибалтика превратилась в эпицентр противостояния России и НАТО, которые направили массу военных ресурсов на укрепление своих границ в этом регионе. Россия и НАТО обвиняют друг друга в разжигании гонки вооружений в Европе, однако в пятницу Денисов назвал тревоги Запада беспочвенными.

"В этом есть определенная новизна, но я не слышал, чтобы кто-нибудь выражал серьезное беспокойство по поводу так называемой угрозы. Балтийские государства повторяют свои привычные заявления, но в то же время они принимают как должное тот факт, что НАТО размещает многочисленные войска на их территории", - заявил Денисов в интервью государственному информационному агентству ТАСС.

"Те, кто боится, ждут, что их будут пугать", - добавил он.

Учения "Морское взаимодействие-2017" начались на прошлой неделе, когда отряд кораблей ВМС КНР в составе эсминца "Чанша", фрегата УРО "Юньчэн", судна обеспечения "Ломаху" и нескольких вертолетов направилися в Санкт-Петербург и Калининград - балтийский анклав, расположенный между Литвой и Польшей. Об этом сообщили информационные агентства "Синьхуа" и Reuters. Спустя несколько дней, по некоторым сообщениям, над Балтийским морем произошел инцидент, в котором американский самолет-разведчик и российский самолет пролетели на расстоянии 2 метров друг от друга. США и Россия не признают за собой вины, перекладывая ее друг на друга.

На прошлой неделе министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс (Linas Linkevicius) сообщил журналистам, что сотрудничество Китая с Россией, которую он назвал страной, "своими действиями подающей плохой пример в области реальной жизни", может угрожать стабильности региона, как передает издание The Baltic Times. В ответ на это Министерство обороны России выступило с заявлением, в котором подчеркнуло, что подобные учения - это обычная практика и что они направлены на "укрепление российско-китайских отношений всеобъемлющего стратегического сотрудничества". Дополнительные учения намечены на середину июля.

Комментарии Денисова были опубликованы спустя один день после того, как Россия и Китай подписали дорожную карту военного сотрудничества, и накануне запланированного визита Си Цзиньпина в Россию по приглашению его российского коллеги Владимира Путина. Ожидается, что в ходе двухдневного визита лидеры обсудят "весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая, а также актуальные международные и региональные проблемы", как говорится на официальном сайте Кремля, где также указано, что лидеры подпишут ряд двусторонних соглашений.

Обозреватели часто называют Россию и Китай странами, которые занимают второе и третье места в списке самых сильных в военном отношении держав после США. Россия и Китай не раз объединялись против инициатив, предлагаемых Западом в ООН, а недавно Россия вмешалась в политический спор между США и Китаем, возникший в связи с действиями Северной Кореи.

Том О’Коннор (Tom O’Connor)