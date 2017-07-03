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Вооруженные силы Словакии получили первую пару вертолетов UH-60M "Блэк Хоук"

04.07.2017 ЦАМТО 67 0
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Black_Hawk_UH-60M
Black Hawk UH-60M. Фото с сайта Sikorsky

ЦАМТО, 3 июля. На авиабазе в Прешове (Словакия) 26 июня совершила посадку первая пара заказанных в США в рамках программы "Иностранные военные продажи" многоцелевых вертолетов UH-60M "Блэк Хоук".

Из США вертолеты морским путем были доставлены в Бремерхафен (Германия), откуда совершили перелет в Словакию под управлением смешанных словацко-американских экипажей. Официальная демонстрация вертолетов запланирована на 6 июля 2017 года.

Согласно планам, еще два UH-60M "Блэк Хоук" будут поставлены в 2018 году, а оставшиеся пять машин – в 2019 году. Новые вертолеты UH-60M войдут в состав размещенного в Прешове вертолетного крыла им. генерал-полковника Яна Амбруша.

В настоящее время в США группа военнослужащих ВС Словакии проходит подготовку для полетов на UH-60M и их обслуживания.

Как сообщал ЦАМТО, в январе 2015 года министр обороны Словакии Мартин Глвач впервые заявил о рассмотрении предложенной США покупки девяти вертолетов UH-60 "Блэк Хоук". По его словам, целью закупки является замена парка Ми-17 для снижения зависимости в поставке запчастей из России (вертолеты М-17 состоят на вооружении ВС Словакии с 1988 года).

В феврале 2015 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Словакии девяти UH-60M, а также связанных с контрактом оборудования, запчастей, услуг обучения и материально-технического обеспечения общей стоимостью 450 млн. долл.

Министерство обороны Словакии 29 апреля 2015 года объявило, что закупит девять многоцелевых вертолетов UH-60 "Блэк Хоук" компании "Сикорский" (Sikorsky) в рамках программы "Иностранные военные продажи". Общая стоимость соглашения была объявлена в 261 млн. долл. Контракт предусматривает поставку самих вертолетов, а также полного пакета обслуживания, подготовку экипажей и технического персонала.

Начальная логистическая поддержка по контракту предусматривает поставку в течение двух лет наземного оборудования, запасных частей, инструмента и расходных материалов.

Возможность поставки дополнительного оборудования в настоящее время анализируются в рамках долгосрочного плана развития обороны Словакии. Окончательное решение будет основано на результатах этого анализа.
03.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Германия
Россия
Словакия
США
Продукция
UH-60
Ми-17
Компании
Sikorsky Aircraft
Минoбороны РФ

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